El cantante de Amar Azul se burló de Miley Cyrus: "No se entiende nada"

Inesperada crítica tras el show de la cantante en el Lollapalooza. Desde la cuenta oficial de Amar Azul se burlaron de Miley Cyrus.

Miguel D'Annibale es el cantante de Amar Azul y también quien protagonizó un meme burlándose de Miley Cyrus tras su presentación en el Lollapalooza 2022. La publicación en Instagram causó sorpresa absoluta puesto que nadie esperaba que los integrantes de la famosa banda de cumbia lancen declaraciones contra la artista estadounidense.

"No sé si ese es su ídolo, pero el mío sí!", escribieron desde la cuenta oficial de Amar Azul y adjuntaron una imagen en la que compararon a Miguel D'Annibale con Miley Cyrus. En cuanto al cantante de cumbia, manifestaron: "Lo escuchas en jodas y casamientos. No le teme a nada, siempre anduvo en combi. Cantaba tango, ahora cumbia nena. No tiene seguridad, te sube al escenario si lo vas a ver".

Para burlarse de Miley Cyrus, desde Amar Azul escribieron: "La escuchas cuando andás re de bajón. Le tiene miedo a los aviones, casi se estrella. Canta en inglés, no se entiende nada. Siempre anda con 10 monos re grandotes". Así las cosas, los argentinos intentaron diferenciarse de la intérprete extranjera y generaron viralidad en las redes sociales.

El fuerte susto de Miley Cyrus mientras viajaba en avión a Paraguay

Miley Cyrus pasó unas horas de mucho miedo mientras volaba hacia Paraguay para hacer su show en el festival LollaPalooza: el avión en el que iba junto a su familia y su equipo fue impactado por un rayo y tuvieron que hacer un aterrizaje de emergencia. Esto ocurrió debido a una tormenta eléctrica inesperada que apareció en el momento exacto en el que estaban volando. Lastimosamente, su show en Paraguay tuvo que ser cancelado.

Los fanáticos paraguayos de Miley estuvieron durante horas esperándola en la puerta del hotel Factoría. Al ver que se había desatado una gran tormenta y ella todavía no había llegado, comenzaron a preocuparse. Horas después, la intérprete de Nothing Breaks Like a Heart hizo una publicación en Instagram contando lo sucedido y explicando que iba a tener que cancelar su show.

“A mis fans y a todos los que se preocuparon después de enterarse de mi vuelo a Asunción. Nuestro avión quedó atrapado en una gran tormenta inesperada y fue alcanzado por un rayo. Mi tripulación, banda, amigos y familiares que viajaban conmigo están a salvo después de un aterrizaje de emergencia. Desafortunadamente no pudimos volar a Paraguay”, escribió Miley en el posteo junto con un video del rayo y una foto del ala de su avión destruida por él.