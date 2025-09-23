Un famoso músico hizo un inesperado anuncio.

Ed Sheeran sorprendió a sus millones de seguidores con una revelación impactante sobre su futuro artístico. En una entrevista con Zane Lowe para Apple Music, el cantautor británico de 34 años confirmó que ya tiene preparado un álbum póstumo que se publicará después de su fallecimiento.

“Eject es el álbum que está en mi testamento, está realmente en mi testamento. Cherry elegirá las canciones. Entre mis deseos, está lanzar un disco con todas las 10 mejores canciones desde que tenía 18 años hasta mi fallecimiento”, explicó el intérprete de “Shape of You”, dejando en shock a sus fanáticos.

Sheeran señaló que su idea es evitar que, tras su muerte, otros decidan por él: “Nunca se sabe cuándo pasará, no quiero que alguien mezcle todo y lo publique, quiero que sea planificado”. De esta forma, el músico puede estar "tranquilo" con lo que sucederá con su obra tras su muerte, sea cuando sea.

Durante la charla, el músico reflexionó sobre la práctica habitual de lanzar material inédito de artistas fallecidos sin su supervisión. “¡Imagina que Paul McCartney muere y hay grabaciones de The Beatles de cuando tenían 16 años! A mucha gente no le gustará eso, pero a muchos de mis fans les parecerá súper interesante. Los álbumes póstumos siempre salen, pero no son planificados…”, sostuvo, dejando en claro su deseo de controlar su legado musical.

El rol de Cherry Seaborn en la carrera de Ed Sheeran

El rol de Cherry Seaborn, su esposa, será fundamental en este proyecto. “Yo quiero tener un plan, y le vengo hablando a Cherry a lo largo de mi vida como ‘me gusta mucho esta, esta…’. Ella elegirá las canciones”, reveló. De esta manera, Ed Sheeran busca que su obra quede resguardada por la persona en quien más confía y que su último trabajo discográfico refleje realmente lo mejor de su carrera.