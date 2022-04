Dalila habría dado un recital borracha y preocupó a sus fans: el video

El video de Dalila supuestamente borracha que se hizo viral en las redes sociales y preocupó a sus seguidores. "No se podía mantener parada", denunciaron.

Dalila preocupó muchísimo a sus seguidores después de que se viralizara en las redes sociales un video en el que se la veía en un muy mal estado en pleno show en Moreno, provincia de Buenos Aires. La cantante rosarina de 51 años la pasó mal otra vez mientras hacía su trabajo, como ya le había ocurrido a comienzos de este 2022.

Entonces, en Mañanísima (Ciudad Magazine), la panelista "Estefi" Berardi se despachó con su opinión al respecto. Además, debatió allí acerca de este tema con la conductora Carmen Barbieri y con su compañero "Pampito". En el estudio del canal especularon con que puede llegar a tratarse de algún problema de la santafesina relacionada con la adicción al alcohol.

El polémico video de Dalila cantando, ¿borracha? "No podía"

A modo de introducción de esta situación, "Estefi" Berardi comunicó que "empezó a circular un video en las redes sociales porque el fin de semana la cantante Dalila estuvo haciendo un show en Moreno donde se la ve, según dicen los que estaban presentes, en estado de ebriedad". Incluso, aseguró que muchos de los que estuvieron en el lugar dijeron que la protagonista "no se podía mantener parada y no podía cantar muy bien las canciones...".

Para ampliar los datos, la modelo reveló que Dalila "tenía un seguridad al lado que, en un momento, la asistió y la sostuvo". "Ahí se tiró como para saludar a la gente y no se podía reincorporar ni ponerse de pie", profundizó la ex Combate (El Nueve).

"¿Puede ser alcohol? ¿Puede ser otra cosa?", preguntó Carmen Barbieri para interiorizarse acerca de los motivos por los que le pudo haber sucedido eso a la artista. Entonces, Berardi respondió que "dicen los fanáticos que ella tendría problemas con adicciones relacionadas con el alcohol y que no sería la primera vez que sucede". "Qué lástima, porque es una muy buena artista y tiene una gran voz", le devolvió la experimentada presentadora.

En la misma dirección, la panelista insistió: "Hay otro video que yo le pasé a la producción en un primer plano de atrás, donde se la ve a ella perfecto. Y los fans están súper preocupados porque se preguntan por qué sale a cantar así”. “Tal vez necesita hacer algún tratamiento”, acotó Barbieri para saber más sobre esta polémica situación. "Por eso estaba la seguridad protegiéndola, porque ellos sabían que no estaba bien. Ella no debería hacer el show", analizó la madre de Federico Bal.

Por su parte, "Pampito" apareció sobre el final del programa para informar: "Hablé con unas chicas del club de fans de Dalila, tienen un grupo en Facebook y ahí comentaban las fanáticas que no es la primera vez que asiste a un show de esta manera". Y hasta avisó que las seguidores de la rosarina le confirmaron "que en este último show llegó con su hijo, quien estaba en el mismo estado. Estaba ebrio y trabaja con la mamá...".

Entonces, el panelista remarcó las razones de la frustración de aquellas personas que siguen a la vocalista, quienes "están muy preocupadas porque sienten que nadie la cuida, que la exponen para que haga este show". "Pero mirá que está recontra vendido, ¿cómo hacés si Dalila no canta? ¿Tenés que devolver todas las entradas?", sentenció.

El antecedente de Dalila en mal estado en pleno show

El 13 de febrero de 2022, la santafesina había recurrido a su perfil de Instagram (@dalilaoficial.ok) para pedirles perdón a sus seguidores porque le había pasado algo parecido: cantó en un contexto en el que dejaba mucho que desear. Aquel día, subió una publicación en la que decía: "Hola querido publico, quería disculparme porque ayer no me sentía bien... Los años no vienen solos, jaja".

Y completó, con la mención a una de sus nietas incluida: "Últimamente mi presión y mi corazón que está roto. La vida te rompe el corazón de mil formas (eso está garantizado), yo extraño a mi LOLA y pienso hacer lo posible para que ella sepa que aunque estemos lejos, yo, su padre, tío, padrino siempre vamos a estar para ella. Y ustedes, mi público, verlos me hace bien, pero soy humana y a veces las cosas nos superan. Mil disculpas a todos".