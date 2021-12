Abel Pintos reveló un peligroso hábito que indignó a sus fans: "Es una lástima"

Los fanáticos de Abel Pintos temen que se trate de una adicción. El cantante compartió fotos en sus redes sociales que indignaron a sus seguidores.

Es uno de los cantantes más aclamados de la República Argentina, de los más populares de América Latina. Sus canciones traspasan fronteras, y sus costumbres y hábitos también. Es por este motivo que Abel Pintos fue noticia en las últimas horas, luego de subir dos imágenes a Instagram que dejaron decepcionados a sus seguidores. "Es una lástima", dijeron.

Compartiendo fotos en las que se lo ve leyendo La Novena Casa, de Leigh Bardugo (NdeR: se trata de una historia de poder; magia oscura y asesinatos que está ambientada entre la élite de la llamada Ivy League), Abel Pintos también exhibió un habano en su mano derecha y en una de las dos escenas se nota en demasía el humo que rodea su ambiente. Este fue motivo suficiente para que muchísimas personas se alertaran, temiendo que se trate de una adicción o costumbre diaria, y le recomendaron al artista bahiense que no lo haga más.

"No me defraudes", "Es una lástima" y hasta pedidos para que deje de fumar y ser "ejemplo" de su hijo fueron algunas de las palabras que pudieron leerse entre los comentarios de la publicación subida por Abel Pintos. Hasta el momento, el cantante no se pronunció al respecto sobre los "retos" recibidos por sus fans. ¿Habrá alguna reflexión por parte de él hacia su "Familia"?

Abel Pintos y un inesperado mensaje después de Navidad

Abel Pintos fue uno de los artistas argentinos que más interactuó con sus seguidores en vísperas de Navidad y también tras ella. De hecho, en las últimas horas compartió una publicación en Twitter donde tuvo palabras contundentes acerca de su forma de sentir y vivir la vida.

Cuando nadie lo esperaba y llegando a las cinco de la tarde del 25 de diciembre, Abel Pintos escribió: "El amor es todo. Lo demás es ruido". Sus fans no tardaron en interactuar con el músico y dejarle varios mensajes de cariño y gratitud hacia quien guía a "La Familia" (el público que sigue al oriundo de Bahía Blanca).

Si bien se desconoce a quién le dedicó este mensaje, todo hace indicar que Abel Pintos sólo dejó una reflexión acerca de su manera de comportarse ante la vida y la rutina de una vida que tiene muchos compromisos por delante. El bahiense continuará con sus shows en los diferentes festivales de verano y seguirá con los éxitos que arrastra desde hace una buena cantidad de años.