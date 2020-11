El músico falleció de un infarto.

El grupo musical La Mosca atraviesa uno de sus momentos más difíciles. Este 11 de noviembre, el bajista, compositor y músico Adrián Cionco falleció de un infarto tras haber celebrado sus 48 años de edad el 10/11 (es decir, horas antes de su deceso). La noticia fue confirmada por los integrantes de la banda, quienes despidieron a su amigo con sentidas palabras en las redes sociales.

“Con inmensa tristeza queremos despedir a nuestro amigo, hermano y excelente músico Adrián Cionco. QEPD. GRACIAS por compartir con nosotros esta aventura de la música! Todos abrazamos a tu familia y amigos... Por siempre en nuestro corazón”, expresó el grupo liderado por Guillermo Novellis a través de su cuenta oficial de Instagram.

Adrián Cionco también formaba parte de un ciclo radial en Radio NOBA 102.9: en ella, era integrante del ciclo Tarde de perros (sábados de 19 a 22). Sus compañeros también se expresaron mediante las redes sociales manifestando el siguiente mensaje: "Lamentamos informar el fallecimiento del músico nicoleño, compañero de Radio NOBA, Adrián Cionco. Desde #NOBA enviamos nuestras condolencias a su familia y seres queridos. Te vamos a extrañar, Adrián”.

Cómo fue que Adrian Cionco se sumó al grupo La Mosca

Fue el propio Adrián Cionco quien, en diálogo con Diario Norte, contó cómo fueron sus comienzos en La Mosca: "En ese momento, la banda ya era La Mosca pero no tenía esta magnitud. Y yo le pregunté qué precisaban, porque ya me habían venido a buscar tres veces y les decía que no, porque yo quería irme a Buenos Aires, a otra cosa. Ellos ya tenían un primer disco, una primera compañía, pero yo quería ser sesionista".

"Me di cuenta que con un grupo iba a ser muy difícil de llegar porque tenía que encontrar 5 locos que pensaran lo mismo que yo, entonces la idea era sesionar. Pensaba: ‘Si me preparo bien, leo bien las partituras, estudio bien, voy a tener la posibilidad de tocar con un (Alejandro) Lerner, con un Fito (Páez), con un Charly (García) o con quien sea, pero no voy a estar dependiendo de qué quiere hacer mi baterista, qué quiere hacer mi cantante, porque esto va a ser imposible’. Y nada que ver, fue posible. Pero primero les dije que no varias veces”, agregó Cionco. Luego, terminó por aceptar el ofrecimiento de Guillermo Novellis.

Recordando el momento clave en el que comenzó su camino hacia la permanencia en el grupo La Mosca, Cionco agregó: “Un día Guillermo vino a verme y me dijo: 'Mirá Adrián, no me digas que sí, solamente te necesito porque no tengo bajista y tenemos que ir a tocar a Cemento con un montón de grupos y al programa de Valeria Lynch en América. Y no era la tele, era Cemento. A nosotros, que lo único que teníamos acá la revista 13/20, Obras y Cemento eran todo, la cancha de Boca y la de River, no había otra cosa. Y yo dije: ‘No me puedo perder esto’. Así que le digo a Guille: ‘Dale, yo les hago este favor por este problema que han tenido’, y me pasó los temas. A los dos días nos fuimos y ahí entendí todo, cuál era la responsabilidad que me iba a tocar y qué podía pasar si esto se daba”.