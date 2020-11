La muerte de Diego Armando Maradona ha conmocionado a todo el mundo. El crack del fútbol mundial falleció de manera repentina a los 60 años el pasado miércoles 25 de noviembre, producto de un paro cardiorrespiratorio. Y uno de los que está en el ojo de la tormenta es Leopoldo Luque, médico del astro argentino. Luego de que la Justicia allanara su casa y consultorio para investigarlo, el neurocirujano rompió el silencio en su casa de Adrogué y reveló: "Con Diego casi me agarro a piñas".

Luque fue el médico personal de Maradona, que había recomendado que lo operaran debido a que le habían encontrado un hematoma subdural en la cabeza. Semanas después de la intervención, el capitán de la Selección Argentina terminó perdiendo la vida, lo que ocasionó un verdadero escándalo.

Este domingo, y luego de que la Justicia allanara su casa y consultorio, el médico se defendió de las acusaciones y comentó: "No tengo nada que ocultar. Estoy orgulloso. Orgulloso de cómo me bancó mi familia. Orgulloso de todo. Más que orgullo, no siento otra cosa. Se hizo todo lo que se pudo hacer. Y más también. ¿Saben de qué soy responsable? De amarlo, de quererlo y de cuidarlo. Yo le conseguía todo lo que nadie podía".

Cómo era la relación del médico Luque con Maradona:

El médico Leopoldo Luque contó cómo era su relación con Diego Maradona: "Diego me echó un montón de veces de la casa y después me llamaba. Diego podía echar a todos si quería. Esa era la relación con Diego. Era como la de un padre y un hijo. Yo le llevaba un clínico, un gastroenterólogo, a un dentista. Si yo no estaba con él, Diego no hacía nada. Diego me quiso siempre a mí. Diego era como un papá para mí. Era mi paciente preferido".

De hecho, el médico de Maradona reveló que debió insistirle al exfutbolista para que se operara por el hematoma subdural: "Casi me tengo que agarrar a piñas con Diego para internarlo". Consultado sobre la razón por la que el ídolo no quedó internado después de la operación, sostuvo: "Maradona era un paciente de alta. Yo no puedo obligar a un paciente a internarlo si no quiere".