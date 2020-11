El último médico personal de Diego Armando Maradona, Leopoldo Luque, se quebró en llanto al hablar de los últimos días del Diez y reveló que estaba "muy triste".

El doctor fue imputado bajo la carátula de "homicidio culposo" en la causa judicial que investiga la muerte de Maradona y le fueron allanadas su clínica de la Ciudad de Buenos Aires y su casa en Adrogué. Desde su domicilio, habló con los medios.

Luque respondió las preguntas de los movileros y dio sus explicaciones, pero al preguntarle por si se arrepentía de algo, se quebró. "No sé, porque pienso todo, muchas veces, y me gustaría que él esté acá. Él quería una vida, que era mala, yo trataba de acompañarlo y todo. Hasta lo saque a patear, no quería ni pelotear. Lo quería traer a mi casa una vez que lo vi solo y no quiso. Millones de cosas", afirmó entre el llanto.

Y agregó: "Era la vida de él, extrañaba mucho a los papas. Me siento raro porque le cambiamos la vida y él se fue. En un momento me dijo 'Luque, ya está ¿Hasta dónde querés llegar? yo ya sufrí mucho'. Es muy injusto esto porque mi mujer lo vio y mis amigos lo vieron, todos vieron lo que hice por él".

En ese sentido, aseguró que "lo volvería a hacer" y que no se reprocha "nada". "Estoy orgulloso de todo lo que hice, por Diego, por su familia. Por ahí con las hijas no tuve mucha llegada porque estaban distanciadas, no sé bien qué pasó, pero las hermanas, los hermanos, los sobrinos a mí me adoran", apuntó.

Al tiempo que consideró: "Es un precio que hay que pagar, no sé que están buscando cuando yo no veo culpables en ningún lado. Con Diego se hizo lo mejor que se pudo".

"Yo estuve en el velatorio y el entierro porque cuando se armó todo el quilombo no sabía que hacer y le pregunté a Kitty y ella me dijo que era de la familia", reveló Luque sobre una conversación con una de las hermanas del Diego.

Ante la pregunta de si Maradona se había dejado morir, el doctor deslizó su consideración en ese sentido y dijo: "Diego, si me preguntás cosas subjetivas, siento que hasta lo bancó por mí, porque le hacen la autopsia y es un paro cardiorespiratorio ¿Qué me van a decir a mí?".

"Estaba muy triste, yo lo veía triste hace rato. Se estaba castigando de un modo que yo no lo iba a permitir como amigo que soy. Estaban todos con Diego en las buenas y yo en las buenas no estaba, lo dejaba respirar, porque cuando me miraba a mí sabía que algo estaba mal y algo tenía que hacer", enfatizó.