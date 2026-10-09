Para las mujeres +50 con cara redonda: los cortes de pelo más favorecedores para esta primavera.

Conseguir un corte de pelo que aporte movimiento, estilice el rostro y resulte fácil de peinar puede parecer desafiante, pero no lo es si conocés las recomendaciones de los expertos. Esta primavera, las melenas con textura natural, las capas estratégicas y los largos que afinan la cara son las opciones más favorecedoras para las mujeres mayores de 50 años con cara redonda.

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A la hora de elegir un nuevo corte no solamente importa seguir las tendencias, también es fundamental encontrar un estilo que se adapte a la forma del rostro y a las características del cabello. En las caras redondas, el secreto está en crear una sensación de verticalidad, evitar el exceso de volumen a la altura de las mejillas y apostar por cortes que aporten frescura sin perder elegancia.

Cortes de cabello en tendencia para mujeres +50 con cara redonda

1. French bob con flequillo abierto

El french bob es una alternativa ideal para quienes buscan un cambio de imagen sofisticado y actual. Su longitud, que suele situarse entre la mandíbula y la zona de los pómulos, permite enmarcar el rostro y destacar la mirada sin necesidad de llevar una melena larga. Para favorecer las facciones redondas, conviene acompañarlo con un flequillo abierto o mechones laterales que suavicen los contornos.

Cortes de cabello para mujeres +50 para esta primavera.

Para las que tienen rulos u ondas, respetar la textura natural es fundamental para conseguir un acabado ligero y con movimiento. Es una opción especialmente interesante para quienes quieren renovar su estilo esta primavera sin dedicar demasiado tiempo al peinado.

2. Long bob con flequillo lateral

El long bob, también conocido como lob, es uno de los cortes más versátiles para quienes prefieren conservar cierta longitud. Al quedar por debajo de la mandíbula, ayuda a crear una línea visual más alargada y aporta equilibrio a las facciones. Una de sus ventajas es que funciona tanto en cabellos lisos como ondulados y rizados.

Cortes de cabello para mujeres +50 para esta primavera.

Para que sea todavía más favorecedor, se puede combinar con un flequillo lateral o abierto que dirige la atención hacia los ojos y evita que el volumen se concentre en los laterales. Además, permite cambiar de peinado con facilidad y mantener una imagen cuidada sin renunciar a la naturalidad.

3. Bob desfilado con movimiento

Para las que prefieren un resultado más descontracturado, el bob desfilado es una opción que aporta mucho dinamismo. Sus capas suaves ayudan a romper la uniformidad del corte y permiten adaptar la forma a las características de cada melena. En mujeres mayores de 50 años con cara redonda, lo ideal es evitar un acabado demasiado compacto y trabajar los mechones delanteros para que acompañen el contorno del rostro. Este corte se adaptar a distintas densidades de pelo y ofrece un aspecto fresco, especialmente cuando se lleva con una textura natural y un peinado poco rígido.