Mónica Gutierrez se despidió de El Trece: "La realidad nos llevó puestos"

Mónica Gutierrez dio por finalizado su ciclo en El Trece, que significó su regreso a las pantallas luego de su abrupta salida de América Noticias. Después de cinco meses al frente de "Crónicas de la tarde", la conductora dio un paso a un costado pero, luego de varias semanas conduciendo desde su casa, decidió volver al piso del canal para despedirse en vivo de los televidentes y de sus compañeros con un discurso.

Gutierrez integra el grupo de personas con riesgo, pero dijo que en su último programa "quise venir aunque fuera la última vez después de estar prácticamente todo el tiempo en un estudio remoto". "Una cosa es salir con una opinión, una columnita desde tu casa, una información o un Skype, y otra es tratar de mantener un hilo de conversación. Así que aprovecho para pedirles disculpas por la superposición que hubo algunas veces. Cuando el Skype tiene el delay y vos querés preguntar y la voz te llega después, y parece que interrumpís. Es muy difícil todo esto", expresó la conductora con cierta frustración en su voz.

Tiempo atrás, Gutierrez reveló que pensó cuando se enteró que el programa sería cancelado: “Dije: '¿Cómo puede ser que me pase toda esta aplanadora por encima?'”. Durante su despedida, la conductora contó que en un primer momento la idea original era hacer su programa durante tres meses, como "ciclo de transición" en enero, febrero y marzo. "La realidad que es mucho más fuerte, mucho más potente que cualquier otra cosa, no hay ficción que atrape más que la realidad, nos llevó puestos", afirmó.

Gutierrez admitió que la idea era hacer una fiesta de despedida, pero que con el contexto no fue posible: "Acá había una fantasía de hacer una gran fiesta por este final. Pero no podemos"."He venido al piso porque este es nuestro último programa y quería estar con todos ustedes. Iba a decirles que vine a darles un abrazo, pero no puedo en esta nueva normalidad: es lo que nos tocó", comenzó diciendo.

"¿Este es el bloque final? ¿terminamos?", se preguntó la conductora y reconoció que "una de las cosas más duras de sobrellevar en esta cuarentena es el hecho de que te encontrás con alguien, lo querés abrazar, tocar o acercar y sale como un impulso natural y te frenás". Sobre la posibilidad de la extensión del aislamiento obligatorio hasta agosto en Capital Federal, Gutierrez expresó: "Hay mucho debate con respecto a este tema y si empezamos la cuarentena antes de tiempo. La tuvimos que empezar antes porque es la única manera de cuidarse, de ganar tiempo y de preparar nuestro sistema sanitario".

El final del programa provocó que otros corrieran sus horarios y de esta forma, Corte y Confección pasará a ocupar el lugar de Crónicas de la Tarde, desde las 14.30. Luego irá El Gran Premio de Cocina, desde las 16.30. Finalmente, desde las 18.45 se emitirá Mamushka con Mariana Fabbiani, que debió posponer su debut por la pandemia del coronavirus.