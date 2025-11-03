EN VIVO
Tendencias de moda de verano 2025: cuáles son las prendas que llegan para noviembre

Las nuevas tendencias de moda apuestan por un equilibrio entre la comodidad y la expresión personal, con prendas que combinan estilo, libertad y versatilidad.

03 de noviembre, 2025 | 16.57

Las pasarelas internacionales ya marcaron el pulso de las tendencias de moda que dominarán el próximo verano. Las colecciones de firmas europeas anticipan un regreso a la comodidad, el color y la femineidad con toques urbanos y bohemios. Desde los tonos tierra hasta las transparencias, las propuestas del verano 2025 sientan las bases de lo que seguirá vigente hacia el verano 2026.

El regreso del pantalón cargo: comodidad y actitud

Entre las principales tendencias que llegan para noviembre, el pantalón cargo se impone como una de las prendas clave. Este clásico utilitario vuelve reinterpretado, con cortes más precisos y detalles que lo convierten en una pieza versátil y elegante. Ideal para combinar con prendas ligeras o calzado plano, el nuevo cargo mezcla practicidad y estilo con una actitud moderna, adaptándose tanto a looks urbanos como a opciones más relajadas.

Color block: la tendencia más audaz del verano

Los tonos suaves, las transparencias y las siluetas relajadas se mezclan con propuestas más audaces que redefinen la manera de vestir en los días más cálidos del año

El color block vuelve con fuerza y se posiciona como una de las apuestas más vibrantes de la temporada. La combinación de tonos intensos desafía las reglas tradicionales y propone contrastes llenos de energía y personalidad. Este estilo busca destacar y celebrar la individualidad, aportando dinamismo a los looks tanto de día como de noche.

Tonos tierra: la paleta más versátil del guardarropa

Los tonos naturales consolidan su lugar como una tendencia atemporal. Marrones suaves, beige, arena y verdes apagados conforman una paleta elegante y adaptable, perfecta para el verano. Estas tonalidades transmiten calma y equilibrio, y resultan ideales para quienes buscan un estilo refinado, natural y fácil de combinar con cualquier textura o material.

Transparencias: sensualidad y ligereza

Las transparencias se mantienen como un recurso infalible en la moda veraniega. Con tejidos livianos y translúcidos, esta tendencia equilibra sensualidad y elegancia, permitiendo jugar con las capas, los volúmenes y la superposición de prendas. Su versatilidad permite adaptarla tanto a outfits sofisticados como a propuestas más casuales, siempre aportando un aire etéreo y fresco.

Las transparencias aportan ligereza y sensualidad a los looks veraniegos

Rosa pastel: el color estrella de la temporada

El rosa pastel se consolida como el tono más romántico del verano y promete seguir marcando presencia hacia el próximo año. Este color, que transmite frescura y optimismo, se adapta fácilmente a distintos estilos, desde los más minimalistas hasta los más elaborados. Su suavidad y luminosidad lo convierten en una opción ideal para resaltar el bronceado y sumar delicadeza a cualquier conjunto.

Un adelanto del verano que viene

Las tendencias de moda que se imponen este noviembre anticipan una temporada marcada por el equilibrio entre lo funcional y lo expresivo. Prendas cómodas, colores vibrantes y texturas livianas definirán un estilo que celebra la libertad, el movimiento y la autenticidad. Con guiños al pasado y una mirada puesta en el futuro, el verano 2025 se perfila como el inicio de una etapa luminosa que seguirá inspirando hacia el verano 2026.

