Detalles desconocidos sobre el estado de salud de la diva.

El mundo de la farándula y el espectáculo argentino se sorprendió por su ingreso al sanatorio Mater Dei. Mirtha Legrand, la diva de los almuerzos y cenas de El Trece, se hacía presente en la institución médica para someterse a una intervención quirúrgica de la que pocas personas estaban al tanto. Fue Carlos Monti, conductor de Confrontados (El Nueve), quien se encargó de transmitirle a la sociedad cuáles fueron los motivos por los que Rosa María Martínez Suárez pasó por el quirófano.

“La operaron de una lesión cutánea, en la piel, que le tenían que reparar. No hubo necesidad de que fuera acompañada por alguien más de la familia. Se respetaron los protocolos existentes y todas las medidas sanitarias. La intervención duró muy poco”, explicó el periodista, haciendo alusión al ingreso de Mirtha Legrand a la sala de operaciones el pasado día viernes.

La operación en silencio de Mirtha Legrand: qué le ocurrió y por qué pasó por el quirófano

En silencio y prácticamente en secreto, Mirtha Legrand acudió sin ningún familiar a la clínica y luego dialogó con el sitio Teleshow. A través de él, la diva expresó palabras que llevaron tranquilidad a sus seguidores. "Cuando vi que la pandemia no pasaba, me decidí a hacerlo. Fue ambulatorio y salió todo perfecto. Me encuentro muy bien y ya estoy en casa", esbozó la protagonista.

Así las cosas, Mirtha Legrand continuará con el confinamiento mientras aguarda volver al ruedo en sus dos programas emitidos por El Trece. Desde el mes de marzo, y debido a la pandemia por el coronavirus, la conductora decidió aislarse en su domicilio incluso antes de decretarse el Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio (ASPO). En el mes de mayo (1/5) la figura televisiva sufrió el fallecimiento de su hermana Silvia Legrand (Goldy).

La muerte de su hermana Goldy y el confinamiento por el coronavirus

“Hermana querida, te fuiste sorpresivamente. No olvidaré tu ternura, cariño y sabiduría. Desde el cielo seguirás con tu amor incondicional hacia todos nosotros. Hermana, cómo te voy a extrañar, hoy no tengo consuelo”, expresó Mirtha Legrand sobre su gemela, quien falleció a los 93 años de edad.

Mirtha Legrand no pudo asistir al entierro de Goldy aunque sí lo siguió mediante videollamada. Acompañada en todo momento por su hija Marcela Tinayre, la diva de los almuerzos y cenas despidió a la distancia a quien no sólo fue su hermana: Goldy también ha sido su compañera de trabajo y juntas han logrado protagonizar diferentes éxitos audiovisuales en la República Argentina.