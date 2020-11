Debido al difícil contexto de pandemia por coronavirus, Juana Viale tomó las riendas del programa de Mirtha Legrand. Desde marzo pasado, se encuentra conduciendo La Noche de Mirtha y Almorzando con Mirtha Legrand, que salen todos los sábados por la noche y domingos al mediodía, respectivamente. Curiosamente, la joven reveló que fue cuestionada por su propia abuela, quien le hizo un claro pedido: "No me digas así".

Durante la edición del último sábado, Juana Viale recibió la visita de Fernando Burlando y su pareja Barby Franco, Alberto Cormillot y Fabián Doman. Y antes de que comenzara el programa, en el que abordaron diferentes temas de la actualidad, realizó una presentación que causó muchísima sorpresa entre los televidentes.

Mirtha Legrand cuestionó a Juana Viale y la joven lo expuso al aire en El Trece:

Luego de que finalizara la cortina del inicio del programa La Noche de Mirtha, Juana Viale se presentó y luego le dio la bienvenida a la mesa de invitados. En dicho momento, y de manera inesperada, hizo una revelación: "Ahora sí me voy a mi mesa, la mesa de Mirtha Legrand. No, de mi abuelita. No le gusta que le digan 'Mirtha'. El otro día me escribió para decirme: 'No me digas Mirtha. Decime 'abuelita'. Perfecto, abuelita, acá estoy: aprendiendo a cada paso que voy transitando".

"Tengo en mi mesa al señor doctor Alberto Cormillot, a Fabián Doman y a Fernando Burlando con su novia Barby Franco", añadió la conductora que reemplazó a Mirtha Legrand.

Cuándo regresará Mirtha Legrand a la conducción del programa en lugar de Juana Viale:

De acuerdo a lo que se pudo saber en las últimas horas, Mirtha Legrand regresará a la conducción el próximo sábado 19 de diciembre. Dicho día se reencontrará con Juana Viale, quien a su vez será la anfitriona que la recibirá en el estudio desde las 22:30 horas por El Trece. El programa será grabado y será transmitido el mencionado día y horario.

Habrá que ver qué es lo que propone el programa PH Podemos Hablar, conducido por Andy Kusnetzoff en Telefe, para poder hacerle frente al día en que Mirtha regresará a la pantalla de televisión.