Fuerte cruce entre Sietecase y Tenembaum

El secretario de Derechos Humanos de la Nación, Horacio Pietragalla, recorrió Formosa y los lugares que fueron denunciados por el estado en el que se encontraban las personas que tenían -o que eran casos estrechos- de coronavirus. Al respecto, el funcionario sostuvo que se pudieron "constatar hechos aislados, pero no hubo violaciones sistemáticas" a los derechos humanos. Tras las declaraciones del funcionario, los periodistas Ernesto Tenembaum y Reynaldo Sietecase, protagonizaron un fuerte cruce en el pase de sus programas en Radio con Vos.

La discusión se planteó alrededor de la frase que pronunció Pietragalla y cómo fue reflejada en los titulares. Para Sietecase se trató de una tergiversación de los medios de comunicación: "Lo que dijeron de Pietragalla está forzado, acomodan los discursos a la necesidad editorial".

Ante esa crítica de Sietecase, Tenembaum planteó que "Pietragalla ridiculiza las denuncias". En desacuerdo, el conductor de "La inmensa minoría", sostuvo: "Yo te estoy contando cómo se manipula una frase para acomodar al personaje en el lugar donde yo quiero".

"¡Nadie está diciendo centros clandestinos de detención, la puta madre! Me parece ejemplar lo que hicieron los medios con el caso Formosa", defendió Tenembaum y resaltó a TN: "Hicieron una denuncia que correspondía, merecen un reconocimiento y fueron los primeros que lo hicieron. Entonces si vas a analizar los medios los analizas completo, no el día que vos encontraste un deslizamiento de sentido", disparó el conductor de ¿Y ahora quién podrá ayudarnos?.

Para Sietecase se trata de algo "constante" el querer "acomodar los discursos editoriales a lo que necesitan". Tenembaum le replicó: "En el caso de Formosa mientras el PJ decía que el compañero Insfrán lo que defiende es la vida, hubo medios que hicieron que desactivaran el centro de detención en el estadio Cincuentenario y desactivaran los frenos a los varados". Sietecase le respondió :"Soy una persona de izquierda que mira desde ese punto de vista".

El cruce completo entre Tenembaum y Sietecase

Ernesto Tenembaum: Estoy convencido sobre el tema Formosa, no dejaron macana sin mandarse, ves una serie de procedimiento que hay casi una confesión del gobierno formoseño tratando de disimular con discusiones con Clarín, Larreta, los medios y la conchinchina. Ellos están reconociendo 2 mil personas que dejaron afuera hasta noviembre, y que una vez que la corte decidió lo regularizaron sin costo sanitario y desarmaron el principal centro de aislamiento que tenían cuando empieza el escándalo manda a Pietragalla y es evidente que algo estás haciendo mal. La narración de la concejal que se reunió con Pietragalla era muy conmovedora, te meten en un lugar de prepo, te ponen una policía que no te deja salir, te van a buscar con la policía, tenes que pedir turno para ir al baño y para bañarte, ¿Eso que es?

Reynaldo Sietecase: Tengo mis reparos con Insfrán que son previos a esto, hay una distorsión de la idea de democracia al no haber alternancia, estoy en contra de las elecciones indefinidas siempre. Reconozco que en cuanto a números le ha ido bien a Formosa por los contagios, pero las medidas han sido de un rigor…

T: Respecto de esto último esperemos, los números que Formosa dice son buenos hay que ver cuando compares muertos de este año con el anterior de repente hay una diferencia chica o una gigantesca. Hay que decir que en ningún momento hubo versiones de desborde de las terapias.

S: Estoy seguro que hubo excesos desde el momento uno y hubo violaciones a los derechos individuales. Uno tiene que referirse no a la oposición que a veces va por la máxima pero veo que hay una lógica de los medios que es acomodar la cabeza al sombrero. Cuando ves como se toma lo de Pietragalla, hoy ves títulos que dicen “Pietragalla dijo que las denuncias contra Insfrán son un chiste” y no es así cuando ves la frase completa lo que dice es que calificar a los centros como centros clandestinos de detención es casi un chiste, y la frase tiene sentido.

T: ¿Alguien dijo que son centros clandestinos de detención?

S: No importa.

T: Sí importa.

S: Pero si vos cambias esa frase en que el secretario de DDHH dice que las denuncias de Insfrán son un chiste, es muy distinto…

T: No estoy de acuerdo para nada. En principio es girar el eje hacia el análisis de los medios.

S: No, acabamos de hablar que a los dos nos parece que hubo exceso de autoridad y violación de los derechos humanos pero dicho eso me permito decir lo otro porque me parece relevante.

T: Está bien. Yo cubrí el caso María Soledad en Catamarca, Saadi decía que era una operación de los medios de comunicación, menos mal que estaban los medios y en este caso también menos mal que TN empezó a romper las bolas con los varados porque sino no entraban nunca, nosotros vamos atrás de otros medios que uno puede decir que forzaron algo y no forzaron nada.

S: Lo que dijeron de Pietragalla está forzado.

T: Puse tres audios de Pietragalla que habla de “operación mediática”, que “esto no es la dictadura”, “que si hubo errores fue en función de que querían cuidar a la gente”, es un ministro de Formosa no un secretario de DDHH.

S: Yo no defiendo a Pietragalla, observo cómo se acomodan los discursos a la necesidad editorial.

T: No hay un desvío de sentido.

S: Sí hay un desvío de sentido total, hay un intento de transformación de una frase en otra cosa.

T: Pietragalla ridiculiza las denuncias.

S: Acá dice “Para Pietragalla son casi un chiste las denuncias por excesos en Formosa”.

T: Es lo que dice.

S: No dice eso...

T: Dice eso Rey, es peor que eso porque el tipo desvirtúa las denuncias.

S: No estoy de acuerdo. Es lo mismo que lo de Macri con la dictadura…

T: Pero nadie está diciendo que son centros clandestinos de detención, buscame una declaración de alguien que lo haya dicho.

S: Yo te estoy contando cómo se manipula una frase para acomodar al personaje en el lugar donde yo quiero.

T: Me parece ejemplar lo que hicieron los medios con el caso Formosa.

S: Una cosa son las denuncias por excesos y otra cosa es la manipulación acomodada.

T: Son los mismos medios que estás criticando. Lo que corresponde sería decir es: los medios hicieron una denuncia que correspondía, merecen un reconocimiento y el primero que lo hizo fue TN.

S: Es su laburo, está bien…

T: Si vas a analizar los medios los analizas completo, no el día que vos encontraste un deslizamiento de sentido.

S: Es un permanente deslizamiento de sentido…

T: Acá denunciaron algo correcto…

S: Yo también lo denuncié…

T: Pero primero ellos. Lo de los centros de detención y varados yo primero dudé, pero el primero fue TN.

S: Yo estoy hablando de lo que pasó hoy porque es una constante en los medios de Argentina.

T: No es una constante, es una campaña, no estoy de acuerdo. En el caso de Formosa mientras el PJ decía que el compañero Insfrán lo que defiende es la vía, hubo medios que hicieron que desactivaran el centro de detención en el estadio Cincuentenario y desactivaran los frenos a los varados.

S: Está claro ese tema. Yo voy a sacar un representante de los Wichis que lo pasaron 10 veces peor que el resto en Formosa, pienso igual de lo que ha pasado. Estuvieron bien en la denuncia…

T: Entonces no es una constante…

S: Es una constante en acomodar los discursos editoriales a lo que necesitan.

T: Si estás diciendo que estuvieron bien no es una constante, a veces hacen cosas bien y a veces hacen las cosas mal.

S: Está bien, yo publico las que están mal.

T: Me parece que hay un sesgo en vos, apuntas en un sentido y en otro no tanto. En este caso es qué dijo el secretario de DDHH.

S: Respondo también a mi ideología en la mirada, no lo puedo evitar.

T: Es lo que estoy marcando… S: Soy una persona de izquierda que mira desde ese punto de vista.

T: ¿Por qué una persona de izquierda está más cerca de C5N que de TN?

S: No, si a C5N también lo critico, como critico a Página.

T: Mucho menos.

S: Yo no te digo que defendés TN porque te gusta TN.

T: No defiendo a TN.

S: Si querés que lo llevemos a la chicana lo llevamos a la chicana.

T: No es chicana, vos me vas a ver equilibrado en eso. Tampoco me interesan tanto los medios, es menor al lado de la educación, la salud, la economía. Vos sos más ombliguista. Lo que a mi me parece mal de tu parte es que veas ese deslizamiento y en lugar de ver qué dijo Pietragalla estés viendo qué dice Clarín de eso.

S: Porque me sorprende que yo escuché una cosa y dicen otra. Si el secretario de Derechos Humanos no tiene una visión crítica al gobierno que pertenece no está funcionando, porque excesos y violaciones de los derechos humanos hay todo el tiempo.

T: Pero ayer habló como ministro formoseño, no como secretario de DDHH. Estuvo bien que fue después del escándalo que hizo el periodismo dándole lugar a la gente que denunciaba.

S: Estoy a favor de las denuncias.

T: Me alegra escucharlo, felices vacaciones que las pases bien. Chau Reynaldo.