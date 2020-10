La confesión de Novaresio que implica a Jorge Rial. ¿Se le pondrá cumplir el sueño?

En el pase con Fabián Doman, Luis Novaresio hizo una picante confesión al aire de su programa radial sobre un deseo que jamás pudo cumplir. Según contó el periodista, le quedó una espina clavada por no haber sido conductor de "Intrusos". "Hubiera dado dos años de mi vida por estar ahí", reveló Novaresio.

"Cuando Rial se enfermó, nos pidieron a todos los conductores de América si podíamos ir un día cada uno a reemplazarlo", arrancó el conductor de Novaresio910 en Radio La Red. Ante la escucha atenta de Doman, agregó: "sucede que fue Moria y le fue excelente con el rating".

Entusiasmado con la anécdota, Novaresio completó: "Hubiera dado dos años de mi vida por conducir Intrusos y por ver a Laje (Antonio) al mando del magazine".

Como a las autoridades de América les gustó tanto Moria Casán en el magazine, optaron por prescindir del resto de los conductores y Novaresio no pudo cumplir su sueño. “Moria lo hizo muy bien con Pallares y no pude hacerlo”, cerró, al ritmo de la histórica cortina musical con la que Jorge Rial da inicio al programa más reconocido de la señal de aire.

Novaresio militó la apertura de escuelas pese al riesgo de contagios

Días atrás, Novaresio abrió la mesa de Animales Sueltos con su editorial donde buscó generar pánico y que la sociedad muestre sus molestias por las medidas que toma el Gobierno. Esta vez, tras repasar por los distintos tópicos principales y polémicos de la semana, recayó en el tema de la educación.

El periodista de América TV se mostró molesto e indignado por las formas de Alberto Fernández y su equipo de trabajo. En primer lugar expresó que "al presidente le fascinan los periodistas" y a los ministros "los títulos excesivos", dejando a la vista su idea de que la tensión se sigue creando alrededor de los medios de comunicación.

Pero luego, disparó: "Nunca lo escuché hablar de la educación. En la Ciudad se intentó volver, con un protocolo, ¿a alguien le importa que vuelvan las escuelas?". Si bien los distintos mandatarios de cada provincia y distrito intentan coordinar una posible vuelta, creen que es imposible a causa de los números de la pandemia. "Hay que hacer algo con los chicos, recuperar sus vínculos, el contacto con las maestras, el espacio propio y tener ese lugar de contención", agregó.

Sin mostrar preocupación por la situación epidemiológica, Novaresio lanzó: "Lo último que escuché es que hasta que no haya vacuna, no hay clases. ¿El ministro Trotta se preocupa? ¿Existe una calentura como hay con la obsesión de los jueces, los periodistas o el dólar que tiene el kirchnerismo? En nuestro país cogobiernan los gremios. ¿Si no llega la vacuna pronto, no vuelven?"

Lo que no tuvo en cuenta el conductor es que desde el Gobierno pusieron a disposición de la Ciudad de Buenos Aires alrededor de 6.500 netbooks para darle una respuesta a todos aquellos chicos y chicas que no pueden seguir con sus estudios ni una continuidad pedagógica. Del mismo modo, 55 mil computados y 22 mil tablets están siendo distribuidas en provincias del Norte Grande como Catamarca, Chaco, Corrientes, Formosa y Jujuy, entre otras.