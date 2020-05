Increíble estornudo de Diego Leuco en vivo que espantó a María Laura Santillán

La peculiar situación se dio en medio de Telenoche cuando se realizaba un móvil sobre el COVID-19. En medio de la nota, el periodista macrista Diego Leuco no soportó y lanzó un fuerte estornudó al aire.

Inmediatamente, la compañera de piso del hijo del periodista, María Laura Santillán lo miró fijamente y no logró decir ninguna palabra ante lo que había hecho su compañero. Visiblemente incómoda, después del momento se quedó mirando un punto fijo.

Diego Leuco no solo no se tapó con el codo, si no que no lo hizo con ninguna parte del cuerpo y estornudó directamente sobre el escritorio que comparte con María Laura Santillán.

Desde hace varias semanas se habla que hay fuertes internas en Telenoche y que la propia conductora no le dirige la palabra al hijo del periodista cordobés. Esta vez, sumaron un nuevo capítulo.