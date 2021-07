Maximiliano Guerra negó "la cultura del trabajo" en Argentina

El bailarín hizo gala de su macrismo al acusar a los argentinos de no contar con "cultura del trabajo".

El bailarín estrella del macrismo, Maximiliano Guerra, recientemente declinó sus intenciones de sumarse a la contienda electoral de la mano de Juntos por el Cambio. Pero recientemente, en diálogo con A24, todo apuntaba a que Guerra hablaría de fotografía, pero sólo fue una metáfora para asegurar que en la Argentina "no hay cultura del trabajo".

Hace algunas semanas, Maximiliano Guerra anunció con una carta que sus intenciones de meterse en la legislatura porteña para las elecciones 2021, pero lejos de llamarse al silencio, reapareció en los medios con un recalcitrante discurso macrista. Fiel a su línea en la que osa proponer "dar la batalla cultural" el exbailarín opinó que los argentinos “nunca mira hacia arriba”.

En diálogo con Andrea Falcone en Jubilados TV, en la pantalla de A24, Guerra arrancó: “Nos pasaron muchos años de lo mismo, de no cuidar las cosas, de sólo mirarlas. Vos sabés que hay un gran fotógrafo que se llama Aldo Sessa que hizo grandes libros fotografiando al Colón y demás, pero tiene un libro maravilloso que es “Las cúpulas de Buenos Aires”, y ahí señala una gran realidad: Nunca miramos para arriba”, definió.

Teniendo en cuenta los antecedentes del artista tras haber colaborado con Juntos por el Cambio, pensar que su exposición era sobre fotografía resulta inocente. “Nosotros nos tenemos que mirar entre nosotros, observarnos, analizarnos y ver qué le pasa a nuestra sociedad, por qué se quedó tan cómoda", definió.

Hacia el final de su exposición, como buen alumno de la ultraderecha, no dejó de acusar al Gobierno nacional con una desafortunada observación sobre la cultura de los argentinos. "Y voy a empezar desde abajo, con el populismo, con los gerentes de la pobreza, con la comodidad de 'no trabajen, te doy plata igual'. No hay cultura del trabajo, no hay cultura en general”, cerró.

Maximiliano Guerra, al final, no se sumó a las listas del macrismo de cara a las PASO

El exbailarín anunció a través de sus redes sociales que se bajó de su eventual candidatura para "garantizar la unidad". De todos modos, para no confundir a sus seguidores compartió un sentido agradecimiento a la presidenta del PRO, Patricia Bullrich. "Declino también esta candidatura sin renunciar en absoluto a los valores en los que creo que son los que me llevaron y me seguirán impulsando a integrar y fortalecer tanto al PRO como a Juntos por el Cambio", escribió el mediático.

"Estoy convencido de que esta decisión facilita la tarea de conformar las listas en la querida ciudad que me vio nacer y me da aire y fuerzas para librar la batalla cultural y política que se viene. Batalla que no podemos dejar de enfrentar en cada rincón del país en defensa de la Democracia, la República y la Libertad, frente a un Gobierno con rasgos cada vez más autocráticos que despliega estrategias avasalladoras de las instituciones con un grado de fanatismo inaceptable", arengó.