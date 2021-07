¡Al fin! Un participante de La Voz Argentina se presentó con un hit de Mau y Ricky y cantaron juntos

Tomás Peñaloza se presentó en el talent show con "Desconocidos", un hit de los hermanos Montaner y sorprendió a todos. Pasada la emoción, Mau y Ricky cantaron junto al mendocino.

Empezó una nueva semana en La Voz Argentina, el talent show conducido por Marley en Telefe, y los participantes siguen presentándose en las audiciones a ciegas y cautivando a las estrellas con sus canciones. Este domingo llegó el momento que los coaches Mau y Ricky Montaner estaban esperando cuando un joven cantó un hit de ellos y no pudieron evitar la emoción.

Tomás Peñaloza, un joven de 20 años, oriundo de Mendoza, se presentó con el tema Desconocidos, que los hermanos cantaron originalmente con Camilo y Manuel Turizo. Ya en la previa Tomás había blanqueado su fanatismo por los hijos de Ricardo Montaner al adelantar: "Si puedo elegir, me iría con Mau y Ricky. Hacen el género que me gusta, lo que me gusta cantar. Me sentiría cómodo con ellos".

Apenas salió a escena, los primeros segundos de la canción hicieron lo suyo ya que Mau y Ricky no sólo se miraron con complicidad sino que explotaron de alegría y, automáticamente, presionaron el botón para sumar al mendocino a su equipo. "Para nosotros es una primera vez. Desde chiquitos soñamos algún día estar sentados en esta silla", relató Ricky.

"Para nosotros vivir esta momento y que estés cantando una de nuestras canciones... Es la primera vez que nos pasa y te quiero agradecer... Además la cantaste espectacular. Y me gustaría invitarte a cantar otra vez junto a nosotros", continuó el cantante al tiempo que lo invitó a cantar junto a él y su hermano.

Si bien Mau y Ricky fueron los únicos que se dieron vuelta, tanto Lali Espósito como Soledad Pastorutti y Ricardo Montaner destacaron la voz de Tomás. "Muy buena voz. Canta muy bien", destacó Lali al escuchar al mendocino junto con los hijos de Montaner.

Tras la performance, Mau reflexionó y lanzó puros elogios para el joven de 20 años: "Qué manera de cantarla mejor que Mau y Ricky combinado. ¡Dios de mi vida! Nos honras como tú no tienes idea", expresó.

Al momento de despedirse, también embargado por la emoción de cantar junto a las estrellas, Tomás compartió: "Es un honor, los sigo desde hace mucho. Muchísimas gracias". "Gracias Tomás por lo que hiciste, por cantar tan bien una canción nuestra. Nosotros teníamos miedo cuando sonó nuestra canción... pero la partió en mil pedazos. Fue como Mau y Ricky multiplicado al mil. Que momento más mágico el que vivimos", concluyó Mau.