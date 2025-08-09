Policía británica detiene a 150 personas en protesta a favor del grupo Acción Palestina

Oficiales de la Policía de Londres detienen a un manifestante en una marcha contra la prohibición del grupo Acción Palestina en Parliament Square

La Policía Metropolitana de Londres informó el sábado la detención de 150 personas en una protesta contra la decisión británica de prohibir el grupo Acción Palestina.

Los agentes procedieron a las detenciones después de que la multitud, enarbolando pancartas de apoyo al grupo, se congregara en la plaza del Parlamento, informó la policía en X.

Algunos manifestantes llevaban pañuelos palestinos blancos y negros, coreaban "vergüenza" y "salgan de Gaza", y portaban pancartas como "Me opongo al genocidio. Apoyo a Acción Palestina", según muestra un video grabado por Reuters en el lugar.

Los parlamentarios británicos prohibieron Acción Palestina en julio en virtud de la legislación antiterrorista, después de que algunos de sus miembros irrumpieran en una base de la Real Fuerza Aérea y dañaran aviones en protesta por el apoyo británico a Israel.

La prohibición convierte en delito ser miembro del grupo, con una pena máxima de 14 años de cárcel.

Con información de Reuters