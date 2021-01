Matías Alé ha dejado mucha tela para cortar a partir de un testimonio que brindó en las últimas horas. Luego de que trascendiera que en una fiesta clandestina swinger confundieran a un grupo de policías con strippers, el famoso actor reveló detalles de su intimidad y dio que hablar en la televisión argentina. "Fui el que maneja la batuta", indicó.

Por medio de una entrevista que le hicieron en el programa Polémica en el Bar, emitido por América TV, Alé comentó cómo fue su experiencia swinger: "Yo arranqué mano a mano. Me contacta por Twitter una chica y me invita a comer algo. Fue hace bastante. Me manda una foto y nos encontramos en el Nordelta. Estábamos comiendo y me dijo: '¿Querés postre?'. Y agregó: 'El postre lo comemos en casa'. Lo único es que está mi marido'".

Ante la sorpresa de Chiche Gelblung, Horacio Cabak, Rocío Oliva, Pachu Peña y Gastón Recondo, el comediante y ex pareja de Graciela Alfano continuó con su increíble historia: "Llegamos a la casa. Me abre la puerta Gustavo, que ahora somos amigos, vestido con un delantal de cocinero y con una sartén haciendo panqueques. Se ve que él ya sabía que íbamos. Comemos un panquequito y qué se yo...".

"Él tenía un simulador de la PlayStation de un videojuego de autos; mientras ella estaba en la cocina. Y ahí me cuenta la fantasía de ellos, que era que yo estuviera con la mujer, mientras él miraba. Lo que a él le gustaba era que yo era famoso", agregó Matías Alé, mientras los integrantes de la mesa se reían y hacían burlas al respecto.

Luego, Alé comentó cómo fue el encuentro íntimo con la mujer y que el hombre se convirtió en un espectador: "Ella empezó a ponerse más cómoda y entonces él me pregunta: '¿Y por qué no suben?'. Empezamos a hablar e hicimos algunas cosas. Sube él, entró y... Me da vergüenza contar esto, ja".

Finalmente, el actor de 43 años relató qué es lo que más le gusta de tener experiencias con parejas swingers: "Mucho tiempo fui el quinto elemento. El que maneja la batuta. Yo venía incursionando con parejas swingers. Y bueno, son dos parejas y uno de afuera que dirige todo. El negocio de las fiestas swingers es ir solo, porque entonces no tenés celos ni tenés ningún problema. ¡Pagás el doble!".