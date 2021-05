La emoción de Cande Vetrano al presentar su plato

Los mejores diez participantes de MasterChef Celebrity ya están definidos y eso se notó en la jornada del lunes con participantes más compenetrados en el certamen que conduce Santiago Del Moro en Telefe y con las sensaciones a flor de piel. Este lunes, Candela Vetrano presentó dos recetas de su infancia y se emocionó frente al jurado integrado por Germán Martitegui, Damián Betular y Donato De Santis.

Alex Caniggia, Juanse, Claudia "La Gunda" Fontán, Cande Vetrano, Gerogina Barbarossa contaron con la compañía del jurado para elaborar un primer platillo. La mejor pareja que resolviera una receta con huevos pasó directamente al miércoles de beneficios. Y fue el caso de Alex Canigga y Claudia Fontán, dos pesos pesados de la competencia que, con pocas excepciones, deslumbraron al jurado de expertos y esta vez contaron con el apoyo de nada más y nada menos que Germán Martitegui.

Luego, con Claudia Fontán y Alex Caniggia en el balcón como los ganadores de la primera prueba, la chef Dolli Irigoyen también se sumó a las hornallas de Telefe para ayudar a los participantes que tuvieron menos suerte. Con ingredientes específicos, reversionó dos platos que le hacía su mamá en la infancia, se los dedicó y no pudo contener sus lágrimas.

"Pensé en mi mamá porque son los clásicos de ella. Cuando estoy llevando mi plato, pienso que es un homenaje para ella, claramente", confesó Cande en off. A continuación, frente al jurado, explicó: "Me salieron sin querer dos platos de mi infancia que me hacía mi mamá, una polenta y unos repollitos de Bruselas". "Es como una modernización de esos platos, así que se lo dedico a mi madre", expresó entre lágrimas.

Damián Betular aprovechó que estaba degustando el platillo de la actriz y se refirió a su emoción: "Es un golpe bajo", apuntó. "Era obvio que iba a decir 'mi mamá' y me iba a poner a llorar. Me hacía polenta a mí y a mis hermanas, cuando vi ese ingrediente ahí, se veía lindo", respondió Vetrano. Pero la emoción de la actriz no logró convencer al jurado para ir en busca de las medallas y, junto con Juanse, se colocó el delantal gris para ir al jueves de última chance para buscar salvarse de la eliminación.

Por su parte, Georgina Barbarossa logró sorprender al jurado de que hoy también formó parte Dolli Irigoyen y se sumó al balcón que la llevará al miércoles de beneficios. Gastón Dalmau corrió la misma suerte que el rockero y la ex Casi Ángeles y también debió cambiar de delantal para intentar seguir en el certamen.