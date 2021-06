Donato De Santis confesó por qué ganó Gastón: “A Georgina le faltó más coraje en su plato”

El cocinero y jurado de Masterchef Celebrity aclaró la decisión final de los expertos luego de que se filtrara el video donde la actriz levantaba el trofeo de la competencia.

El chef italiano explicó por qué no ganó Georgina Barbarossa

Georgina Barbarossa no pudo en la final de MasterChef Celebrity 2 contra Gastón Dalmau y Donato De Santis, chef y jurado de la competencia de Telefe salió a aclarar por qué la actriz no se quedó con los laureles del programa más visto de la televisión en una entrevista con Mitre Live, programa conducido por Juan Etchegoyen.

Recientemente, Georgina Barbarossa aclaró por qué se había viralizado un video que la daba a ella como ganadora. “Se grabó dos veces justo para que no se spoilee. Para nosotros, que lo tenemos que grabar, es un embole, pero si es para la gente está bien. Menos mal que soy actriz... Entre los medios y las redes se spoilea y se dice cualquier cosa”, explicó la actriz en diálogo con Intrusos en el Espectáculo.

"No nos dejan respirar, todos quieren saber de todo, pero ya la final habló sola. Tenemos los resultados ahí", observó Donato De Santis. A continuación, el chef explicó que las razones por las que Georgina no ganó fueron otras. "Si bien sostuvo que tanto la actriz como el ex Casi Ángeles tuvieron un buen desempeño, la decisión estaba determinada sólo por el último plato.

“Esto es como un partido de fútbol, el que pone el gol aunque sea en el último minuto, gana el partido. Gastón metió un golazo con el postre, por eso se destacó", afirmó categórico.

Sobre el acuerdo con los otros dos miembros del jurado, Damián Betular y Germán Martitegui, Donato aclaró: "Los tres dimos opiniones por separado y en la sumatoria de las devoluciones ganó por una milésima”. A continuación, comparó los desempeños de los actores a lo largo del reality e insistió con que Gastón reunía mejores condiciones en la final que lo catapultaron hacia el triunfo.

“Hay cosas que llamaron más la atención. La entrega, la decoración. Cuando pones la cuchara o el tenedor ahí se define”, detalló el famoso chef italiano al tiempo que agregó que, a diferencia del actor “a Georgina le faltó más de coraje en su plato, un poquitito más de ser atrevida, algo que pudo lograr más Gastón”.