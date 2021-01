Claudia Villafañe y Analía Franchín, las finalistas de MasterChef Celebrity.

El pasado lunes 18 de enero se vivió la gran final de MasterChef Celebrity. Claudia Villafañe y Analía Franchín tuvieron que enfrentarse en el último desafío del reality culinario de Telefe en el que, finalmente, La Tata se consagró ganadora.

En las últimas horas, Franchín publicó un inédito video del momento en el que las dos participantes terminaron de cocinar los platos finales y se hundieron en un cariñoso abrazo. Estas imágenes no fueron captadas por las cámaras del reality, por lo que no salieron al aire.

En el video, se puede ver el momento de tensión de los 10 segundos previos al final del desafío, en el que tanto Claudia como Analía corrían para llegar a terminar sus platos y para luego poder presentárselos al jurado. Durante la definición, ambas famosas tuvieron que pensar y elaborar un menú de tres pasos, con entrada, plato principal y postre para deleitar a los jurados Germán Martitegui, Damián Betular y Donato de Santis.

Todos sus ex compañeros de MasterChef Celebrity estuvieron presentes en el estudio y en la filmación se los escucha haciendo la cuenta regresiva. Una vez que llegaron a cero, Claudia Villafañe y Analía Franchín dejaron la competencia de lado y se dieron un cálido abrazo que duro varios segundos.

"ESTO NO SALIO AL AIRE!!!!! Momento hermoso de MasterChef", escribió Franchín y mostró lo que se vivió en la cocina del reality de Telefe que se convirtió en un éxito.

Algunas personas destacaron que no se respetó el distanciamiento necesario por la pandemia del coronavirus. Más aún teniendo en cuenta que ninguna de las personas usan barbijo durante el programa. Como respuesta, Franchín dijo: "Les Aviso que ya tuve Covid y tengo muchos anticuerpos. (Aclaro por las dudas)". Vale recordar que MasterChef tuvo varios casos de coronavirus, como los de El Polaco, Vicky Xipolitakis y Martitegui, y había generado polémica en torno a las medidas de prevención y los cuidados de los participantes fuera del programa.

La actriz había dado positivo de Covid-19 en septiembre del año pasado. "La verdad me siento muy bien. Sólo que perdí el olfato (castigo para una TOC de olores, ja) y por ende el gusto. Pero no me puedo quejar. Me vino como un resfrío fuerte y un poco de cansancio. Mucha suerte tuve. Les deseo lo mejor a quienes transitan el COVID y fuerza que lo vamos a vencer”, expresó Analía en su momento.