Lanata explotó contra MasterChef y Marcos de Bake Off lo fulminó: "pelotudo" El periodista no soportó volver a perder con un concurso de cocina y el ex competidor de Bake Off le respondió.

02 de noviembre, 2020 | 11.47 El conductor ultramacrista Jorge Lanta apuntó contra MasterChef Celebrity en su programa de El Trece, PPT BOX, y Marcos, ex participante de Bake Off, no lo perdonó. Néstor y Bush: la historia El operador principal del Grupo Clarín volvió a perder en la batalla del rating contra el concurso de cocina de Telefe y no lo soportó. Esta vez le dedicó una chicana en medio de su ciclo que no pasó desapercibida. Lanata utilizó algunos segundos para lanzar un insólito tiro por elevación contra el programa más visto de la TV argentina. En medio de uno de sus monólogos, el periodista hizo referencia a la elección de la chocotorta como el mejor postre del mundo y cuestionó que una preparación tan simple fuera la más votada. Fue entonces que apuntó contra MasterChef Celebrity. "Al final tanto chef, tanto chef y el mejor postre argentino son unas galletitas con dulce de leche y crema", apuntó intentando hacerse el gracioso mientras detrás aparecía la imagen de los jurados. MÁS INFO Masterchef Celebrity "Me bajó la presión": Fede Bal vio un cerebro en MasterChef y se descompensó La declaración fue replicada en las redes por diversos usuarios y llegó a Marcos de Bake Off, que no dudó en apuntar contra el conductor. "¿Porque Lanata es tan pelotudo?", preguntó irónicamente. Vale recordar que a comienzos de año, Lanata estableció una verdadera guerra con el certamen de pastelería en el que participó Marcos. Por ese entonces, el operador macrista perdía todos los fines de semana con el programa de Paula Chaves y lanzaba comentarios agresivos contra este. De hecho, Marcos también lo había criticado en aquel momento. El rating de MasterChef vs. Lanata MasterChef Celebrity reafirmó un domingo más que es toda una sensación del rating y derrotó con mucha facilidad a Jorge Lanta y PPT Box. El operador del Grupo Clarín no aguantó otra contundente derrota y apuntó contra el certamen de cocina en vivo. La batalla entre Telefe y El Trece por ser el canal más visto sigue por el mismo camino desde la llegada de MasterChef Celebrity al canal de las pelotas. El concurso en el que los famosos intentan estar a la altura de cocineros profesionales es lo más visto de la TV los cinco días que está al aire y no tiene rival. Quien lo sufre los domingos es Lanata, que perdió por cuarta vez consecutiva contra la gala de eliminación del ciclo. En esta oportunidad, la competencia que conduce Santiago del Moro y tiene de jurados a Damian Betular, Germán Martitegui y Donato de Santis marcó picos de audiencia de 22 puntos, mientras que el periodista ultramacrista apenas superó los 11 puntos. En promedio, la propuesta de Telefe logró un promedio entre los 19 y los 20 puntos y dejó muy atrás a PPT BOX, que rondó los 11 para El Trece. Al igual que con Bake Off, el certamen de pastelería conducido por Paula Chaves que fue un éxito a comienzos de 2020, Lanata parece no tener chances y eso lo enoja bastante. TWITTER

