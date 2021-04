La sorprendente foto del físico de Santiago del Moro: "Sin filtro"

Santiago del Moro es uno de los conductores más conocidos de la televisión argentina. Pese a que lleva una larga carrera en el medio, el presentador ha logrado mayor reconocimiento a partir de su participación en MasterChef Celebrity. Curiosamente, y a poco tiempo de la sexta gala de eliminación del reality de cocina, decidió revelar una foto de su físico en su cuenta de Instagram.

Con un mensaje a modo de explicación, Del Moro manifestó sus sensaciones por haberse entrenado en su tiempo libre: en la foto hizo foco en los brazos y en la indumentaria con la que practicó. "A falta de tiempo, ¡se entrena los domingos! Admiro la gente que disfruta de esto, reconozco los beneficios y la disciplina, pero ¡prefiero otras cosas de la vida! Jaja, pero acá estamos", indicó.

Luego, el reconocido conductor de MasterChef 2 agregó: "Sólo pasaba para saludarl@s y decirles que l@s quiero mucho y nos vemos esta noche en MasterChef Argentina y mañana amanecemos en El Club Del Moro en FM99.9 la 100. Esta que ven es mi eterna blancura, jaja va sin filtro jaja, ¡es lo q hay!".



Esta noche, en la gala de eliminación de MasterChef Celebrity 2, se conocerá al sexto participante que quedará fuera del reality de cocina. Los famosos que lucharán por continuar -al menos- una semana más en el programa son: Fernando Carlos, Andrea Rincón, Georgina Barbarossa, Alexander Caniggia, Hernán "El Loco" Montenegro, Dani "La Chepi", Candela Vetrano, Gastón Dalmau, Daniel Aráoz y María O'Donnell.

Quién es la esposa de Santiago del Moro

Santiago del Moro está en pareja con María José Sánchez, con quien vive en el barrio porteño de Belgrano. Junto a su pareja tuvieron dos hijas: Catalina (10 años) y Amanda (6 años). El conductor de MasterChef Celebrity y su compañera nunca se casaron porque consideran que, hoy por hoy, no es relevante en una relación. En una entrevista que le concedió a La Nación manifestó: "Es una cuestión muy mía. No creo en el casamiento. Nunca me vi en esa foto. Tal vez se relacione con el tener que ser 'el de la fiesta'. Aunque no lo descartaría... Sé que sería súper romántico a la hora de proponerlo, pero finalmente pasaríamos por el Registro a poner una firma y volveríamos a casa. Eso significaría para mí".

Por otra parte, y en diálogo con revista Viva, Del Moro resaltó que se siente muy acompañado por María José: "En mi casa tengo la contención y el amor que necesito. Ese es el secreto. A mi mujer nunca le importó ni la notita en el portal, ni la fama, ni… Eso me ayudó mucho".

"El día que (Jaime) Stiuso salió al aire en Intratables (por América TV) fue un quilombo. Imaginate, llegué a casa y tenía el teléfono estallado y la cabeza hecha un bombo. Mi mujer me esperaba con el boletín de la nena en la mano. 'Firmá, firmá', me decía. Le pregunté si era consciente de lo que acababa de pasar, que un espía que buscaba todo el mundo había salido al aire… “Firmá”, me respondió. Su manera de decirme “eso no es importante” es muy valioso para mí".