Luego de haber tenido una participación polémica en MasterChef Celebrity 2, donde cuestionó duramente a los miembros del jurado, CAE ha realizado varias visitas en Telefé. El último sábado, el músico lo hizo en PH Podemos Hablar, donde decidió realizar una cruda confesión sexual que, sin dudas, dejó sin palabras a los famosos presentes.

Andy Kusnetzoff consultó: "¿Quiénes taparon cosas con los excesos?". Carlos Alfredo Elías no dudó y se mostró listo para dar un testimonio ante la atenta mirada de los demás invitados como Paulo Vilouta, Andrea Rincón y Sofía Gala. El artista realizó una introducción y comentó: "Lo relaciono con un momento de la vida en la que salís a comerte el mundo y se te viene la vida encima. Imaginate eso para un pibe que está recién saliendo de la adolescencia y que tiene un exitazo de 40 puntos de rating, como nos pasó a nosotros".

Luego, CAE confesó: "El tema de la adicción sexual es que para los varones, es algo que está bien visto. Por eso es tan difícil entender y darse cuenta que uno tiene ese problema. Si sos un rockero, estás con tipos y minas, y todos te lo festejan. Cuando sos un falopero, vienen y te dicen que está mal, pero con esto te lo festejan".

Con el tiempo, y tras haber adquirido mucha fama a partir de su exitosa canción "Te recuerdo" y de varias apariciones en televisión, el músico indicó que se quedó envuelto en un círculo vicioso: "Todo eso te ponía en una línea muy delgada entre la diversión y la tragedia. Me di cuenta al tiempo que me había convertido en un adicto sexual, no me da vergüenza decirlo. Pero en ese momento no estaba catalogado de esa manera".

Luego de haber escuchado las palabras de CAE, Sofía Gala señaló que la sociedad tiene una mirada machista cuando un hombre está con mucha mujeres: "El tema de la adicción sexual es que para los varones, es algo que está bien visto. Por eso es tan difícil entender y darse cuenta que uno tiene ese problema. Si sos un rockero, estás con tipos y minas, y todos te lo festejan. Cuando sos un falopero, vienen y te dicen que está mal, pero con esto te lo festejan".

El insulto de CAE a los jurados de MasterChef Celebrity

Antes de volver a ingresar a MasterChef Celebrity 2 para competir en el repechaje, CAE cuestionó al jurado integrado por Donato De Santis, Germán Martitegui y Damián Betular: "Los que estamos en 'MasterChef' tenemos que hacer dos platos: uno que se prueba caliente y otro que al rato... vas, volves, comés la merienda y está frío".

"O sea que básicamente que los tres jurados son tres pobres pelotudos que están probando comida fría... O sea que tanto que nos bardean, Donato se come un cacho de risotto frío. Lo cierto es que fue una experiencia y como toda experiencia tiene una parte positiva y su parte negativa", agregó muy enojado en Hay que ver, programa conducido por Denise Dumas y José María Listorti en El Nueve.