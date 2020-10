Iliana Calabró lloró en su primer día en Masterchef Celebrity

Este martes fue el segundo programa de Masterchef Celebrity y Iliana Calabró tuvo un debut cargado de emoción. La actriz quebró en llanto al recordar a su padre, Juan Carlos Calabró, mientras cocinaba su primer plato.

Todo comenzó cuando Santiago del Moro, el conductor de Masterchef Celebrity, se acercó para preguntarle cómo venía con la elaboración. "Piano, piano, se arriva lontano", le contestó Iliana, en honor a sus raíces italianas.

"En un momento lo nombraste a tu viejo...", le recordó el conductor e inmediatamente, Calabró se largó a llorar. "Ay, cómo le hubiera gustado...", dijo la actriz y reconoció que su papá hubiera estado muy orgulloso de verla en estos momentos.

"Le hubiera encantado. Aparte, las últimas comidas de la familia las hacía para compartir con él. Nos achicó, me queda la Coca... Que gracias a Dios, lo que come esa mujer. Se come todo lo que yo hago", expresó la actriz muy emocionada.

"Transmití toda esa emoción a tu plato, te abrazaría pero no puedo", le dijo Del Moro intentando contenerla. Calabró le aclaró: "Estoy feliz, donde esté (mi papá) seguro que estaría acá puteándome para que no llore".

A la hora de las devoluciones, el jurado integrado por Germán Martitegui, Donato de Santis y Damián Betular le dio el visto bueno a Calabró: los tres coincidieron en que el plato de la actriz había salido bien, muy por encima de la media del resto de las celebridades.