Chantal Abad opinó sobre las devoluciones de Martitegui

Chantal Abad ya es un nombre propio en el ambiente televisivo tras su paso por el clásico programa de Gerardo Rozín, La Peña de Morfi, emitido por Telefe. Sin embargo, su larga trayectoria en el mundo de la gastronomía le da autoridad para opinar sobre el acoso, maltrato y hostigamiento que existe en este rubro, en especial, contra las mujeres. Y si de faltas de respeto hablamos, la cocinera sorprendió al referirse a Germán Martitegui y su participación en MasterChef Celebrity, cuando aseguró que no le sorprende que lo tilden de maltratador.

Al igual que Felicitas Pizarro y Narda Lepes, Chantal Abad habló del acoso y el maltrato en el ambiente gastronómico, y contó, invitada al piso de Intrusos, su experiencia personal como profesional. Pero en medio de la charla, Rodrigo Lussich, conductor del envío junto a Adrián Pallares, le consultó por Germán Martitegui, a quien conoce por haber sido la productora gastronómica de la versión clásica de MasterChef. e indagó sobre si le sorprendía que tildaran al juez de MasterChef Celebrity de maltratador. “No”, contestó categórica.

“Entiendo el rol, es un formato que pide un malo y que a un malo hay que jugarlo. Pero hay límites en el respeto y hostigamiento al otro. A mí no me gusta. A veces las líneas se van corriendo. Hay cosas que no me parecen divertidas”, señaló Chantal, y diferenció a Donato de Santis al decir que él tiene otro perfil. Así como Dolli Irigoyen, jurado invitada del reality de Telefe, que siempre fue "firme, recta, pero correcta y educada", aseguró la cocinera de Es Por Ahí, el ciclo conducido por Guillermo Andino y Soledad Fandiño.

“Todavía no estamos lo suficientemente plantadas para salir sin ningún miedo a ser juzgadas. Creo que no estamos preparadas para dar nombres. Para mí es fácil acá sentada en la televisión”, señaló la cocina haciendo referencia a a las que no tienen pantalla para exponer sus situaciones.

Y agregó: "Hay mucho amiguismo. Hay una élite, una cofradía. No se entra, no se toca y ‘nos cubrimos entre todos’. Yo sufrí mucho, me sentía insegura... ‘Será que no está bueno lo que hago’, pensaba”, comentó Chantal, y sobre la soberbia de algunos de sus colegas, indicó: “Hay que bajar el copete. Somos cocineros, no somos rockstars. Así como hoy están allá arriba, mañana se caen”.

La despedida de Chantal Abad de La Peña de Morfi

El regreso de La Peña de Morfi por Telefe sufrió la sensible baja de la cocinera, quien integraba el programa hace muchos años. Por eso mismo, le dedicó un sentido posteo en sus redes sociales a la vuelta del ciclo y anunció su nuevo proyecto televisivo. “Vuelve La Peña. Como todos los años, la van a romper. Y este año va a ser muy especial para mí porque va a ser el primer año que la voy a ver y disfrutar desde casa”, comenzó el escrito de Chantal, quien ahora trabaja en el magazine conducido por Guillermo Andino y Soledad Fandiño.

“Estoy cerrando un ciclo súper importante en mi vida profesional (tal vez el más) para arrancar proyectos nuevos y no sabría por donde empezar a enumerar y a agradecer a todos por tanto. Ni hablar a @gerardorozin por confiar en mí y llamarme allá lejos y hace tiempo para una alocada idea que sobre una 'orquesta de cocineros'”, escribió la especialista en pastelería.