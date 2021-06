Alex Caniggia grabó un video obsceno contra MasterChef Celebrity y lo tuvo que borrar: "¡Ésta me eliminaron!"

Las imágenes se viralizaron antes de que "El Chela" decidiera eliminar este video de las redes sociales. Alex Caniggia, sin filtros contra MasterChef Celebrity tras su descalificación.

En la gala de eliminación del domingo pasado, Alex Caniggia quedó eliminado de MasterChef Celebrity tras faltar a las grabaciones sin justificación. La noticia fue anunciada por los jurados del certamen, y los participantes que cargaron con el delantal negro avanzaron a la próxima instancia pese a que sus platos no fueron de los mejores. Y tras este episodio, "El Chela" grabó un video obsceno contra el programa. Luego, debido a la violencia del mismo, tuvo que borrarlo.

"Renuncié a MasterChef ¿Qué dicen que me eliminaron? ¡Esta me eliminaron! Renuncié. ¡Esta voy a cocinar, no cocino más! Fuck las cocinas. Ahora me toco la pij... los huevos, me hinché las pelotas, el Chela se hinchó las pelotas", sentenció Alex Caniggia, asegurando que fue su decisión no participar más del certamen de cocina que se emite por Telefe.

Así las cosas, el excéntrico participante ya no forma más parte de una competencia en la que se perfilaba como uno de los posibles ganadores. Caniggia logró cautivar al público, quien en las redes sociales lamentó su ausencia en la última gala de eliminación y más aún su posterior descalificación.

Georgina Barbarossa explotó contra Alex Caniggia tras su descalificación

La descalificación de Alex Caniggia en MasterChef Celebrity generó malestar y sorpresa entre sus compañeros. Inclusive en el jurado, quien lamentó no poder despedir a "El Chela" cara a cara como al resto de los participantes. Y una de las personas que no pudo ocultar su enojo fue Georgina Barbarossa: la actriz y conductora argentina trató al ex cocinero del programa culinario como un "salame".

"Alex, sos un salame. Te reto como si fuera tu mamá, o tu tía o tu abuela. Vení y cociná mal, que no hayas venido a nosotros nos duele porque es como que no te importó venir, ¿entendés?", expresó Georgina Barbarossa, la única de los cocineros que no debió participar del domingo de eliminación ya que ganó la mayoría de medallas en los desafíos llevados adelante en la semana.

Lo cierto es que Alex Caniggia ya no forma más parte de MasterChef Celebrity, no se presentó en la gala de eliminación y esto le valió quedarse fuera. No importaron las flojas presentaciones de los cinco cocineros que estuvieron presentes, incluso María O'Donnell picaba en punta para ser quien se fuera. Pero prevalecieron las normas del certamen más allá de las cocinas y "El Chela" le dijo adiós a esta edición del certamen culinario sin estar presente en el estudio.