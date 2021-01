Vicky Xipolitakis fue la última participante en quedar eliminada de Masterchef Celebrity. Durante todos estos meses de programa, la modelo formó una íntima relación con Germán Martitegui, uno de los jurados más exigentes del programa, y hasta se comenzó a instalar el rumor de un posible amorío entre ambos.

En su último programa, Vicky no dejó pasar la oportunidad y le hizo un regalo especial a Martitegui. "Me vas a extrañar", afirmó la ahora ex participante de Masterchef y se sacó la liga que tenía puesta para dejársela al integrante del jurado como recuerdo. Ruborizado, Martitegui aceptó el obsequio con una gran sonrisa en su rostro y despidió a la participante.

Vicky Xipolitakis, eliminada de Masterchef Celebrity

La despedida de Vicky Xipolitakis fue muy emotiva. Los participantes se mostraron tristes por la retirada de su compañera y, entre lágrimas y aplausos, le dijeron adiós.

Pero el saludo más sentido fue el de los integrantes del jurado. Tanto Donato De Santis, como Germán Martitegui y Damián Betular, dejaron en claro que Vicky era un ejemplo y una muy buena persona. “Sos muy persona, muy ser humano. Seguí brindando alegría”, expresó De Santis. “No va a ser lo mismo porque esa alegría es inigualable. Es genuina. Te voy a extrañar mucho pero estoy muy contento de haberte conocido”, agregó Betular.

Le llegó el turno a Martitegui, el más esperado, quien con los ojos llenos de lagrimas le dedicó unas especiales palabras: “Vicky, creo que sos un ejemplo para mucha gente. Luchaste contra muchísimos prejuicios, contra muchísimos pre conceptos de gente que decía que vos no podías hacer esto por cosas que no tienen nada que ver"

" Lo más lindo de todo esto es que vos ya ganaste, que la gente te pudo conocer como sos. Cocinas muy bien, no sé cómo todavía... Pero me da la impresión de que todo lo que hagas lo podés hacer bien. Y ese es un mensaje para muchas mujeres: que se pueden vestir como quieran, pueden hacer lo que quieran y tienen la fuerza para llegar a donde quieran. Hay que vencer a todos los boludos estos que hablan cualquier cosa. El mensaje más importante que vos diste es ese. Te quiero y ya saldremos de fiesta”, cerró diciendo Martitegui muy emocionado.

Las palabras de Vicky Xipolitakis

Conmovida y triste por la decisión, pero agradecida por la oportunidad, Vicky Xipolitakis se quedó eliminada de Masterchef Celebrity, pero con una enseñanza:“Soy la quinta finalista, así que ojalá que los prejuicios no existan más”.

Al final del programa, la griega se retiró con unas sentidas palabras en las que reconoció que disfrutó mucho el haber participado del reality de cocina de Telefe y haber podido conocer a los participantes e integrantes del jurado.

“Gracias, los quiero mucho con todo mi corazón. Lloro por ustedes, porque los veo sufrir. Yo estoy feliz porque gracias a ustedes yo aprendí. Agradezco a mis compañeros, por ustedes yo también crecí. Santi te adoro, es un placer trabajar con vos. La producción, son los mejores chicos. Todos. Hagan de cuenta que me estoy riendo...Son lágrimas de felicidad. Los amo a todos. Fue lo mejor que me pasó en mi vida poder estar acá. El trabajo más importante después de ser mamá. Pensé que no tenía vida, quedamos tiraditos y pensé que no podía”, expresó Xipolitakis antes de retirarse.