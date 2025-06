¿Qué prendas deben usar las mascotas contras las bajas temperaturas?

Cómo abrigar a los perros en invierno

La llegada del invierno genera que algunos perros necesiten de una protección extra al momento de salir a dar sus paseos en la calle. Aunque no todas las prendas que se colocan a la venta son ideales, debido a que algunas en vez de entregar un beneficio pueden provocar una serie de molestias que alteren el carácter del animal.

Lo primero a destacar es que el uso de ropa en los caninos no es para todos. Hay algunas razas que se adaptan de gran manera al frío, por el pelaje que poseen y por la cantidad de grasa corporal. En esos casos, colocarle una prenda sería un error. Mientras que en otros casos es necesario que porten alguna protección para este tipo de jornadas con el fin de preservar su salud y evitar el desarrollo de enfermedades.

Cómo abrigar a los perros en invierno

"Lo adoptaron pero tiene que laburar para pagar los trajecitos y los snacks", expresó CasluPadin, como figura su cuenta de X (Ex Twitter). En la imagen, se puede apreciar que un perro dispone de un especie de traje que le protege gran parte del pecho, las patas y cabeza. El diseño del mismo despertó varias risas porque se trata de uno similar a las manchas que las vacas disponen sobre su lomo.

"Adoptado... pero a qué costo", agregó una mujer en los comentarios. "Es tan adorable", se sumó una segunda persona. Se aconseja que la ropa para los perros debe estar pensada para aquellos que son cachorros y de cierta edad avanzada, que son los que más problemas pueden llegar a tener. No obstante, hay razas que también en pleno crecimiento y en adolescencia necesitan de estos cuidados.

Qué prendas usar para abrigar a un perro

Es muy importante determinar que las razas de perros con pelaje denso, doble capa y que están acostumbrados a vivir en climas fríos quedan descartados de esta nómina. Por lo general, los que no sufren este tipo de valores son los Huskies siberianos, Malamutes, Samoyedos y los Akitas.

Suéteres y jersey: los materiales tejidos o de polar son ideales para aquellos animales que necesitan salir a la calle.

Abrigos o chaquetas: son ideales para climas muy fríos, viento o de lluvia.

Camisetas térmicas: son recomendadas para aquellas jornadas en donde las temperaturas son extremadamente bajas y el perro tiene una sola capa de protección.

La calidad de las prendas es un elemento más que fundamental para que brinden la protección que se pretende alcanzar. Es por ello que se aconseja comprar productos de polar, lana, algodón suave y poliéster. Mientras que las botitas o protectores de patas solo son ideales en caso de que el animal tenga sensibilidad o deba pisar una superficie que se encuentra llena de nieve.

Otra consideración es que se debe vigilar el comportamiento del perro una vez que se le coloque la prenda. En caso de que haya un cambio considerable, es probable que no se encuentre cómodo con lo que porta. Se podría probar con un talle mayor, otro tipo de material o que solo use la vestimenta en la calle y no dentro del hogar.