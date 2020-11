Martín Bossi lanzó una insólita teoría conspirativa sobre el coronavirus

El actor Martín Bossi promovió una insólita teoría conspirativa sobre el origen del coronavirus y aseguró que no quiere vacunarse contra la pandemia.

El humorista brindó una entrevista a Infobae en el marco de la preparación de su nuevo espectáculo, pero sorprendió a todos con una elucubración sobre el virus que mantiene en vilo l mundo. "Lo que creo que llegó para quedarse, sin ponerme conspirativo ¿no? Primero lo curioso es que nadie se pregunte, al menos en mi país, en el mundo no sé. Nadie se preguntó qué pasó", afirmó.

Y agregó: "Es como que 'mirá, estornudo un murciélago, todos a casa, pierden el trabajo y pierden los afectos', y todos: 'Ah bueno, bueno'". En esa línea, el imitador también puso en duda otros eventos históricos.

"De los creadores de Pearl Harbor, Torres Gemelas, el hombre llegó a la Luna, etcétera. Como decía Sumo, 'mejor no hablar de ciertas cosas'. Pero lo que llegó para quedarse, lamentablemente, es un sistema. Si esto fue un negocio, si lo hicieron para parar el mundo...", consideró sin ningún tipo de cuidado.

Al tiempo que teorizó: "Si quiero comprar una empresa, lo bueno es que esa empresa se desvalorice y la compro más barata. Entonces, los que quieren comprar el mundo lo están abaratando. Si esto funcionó, la vacuna no va a llegar pronto. Si les funcionó van a volver, van a insistir con esto. Es un sistema que les funcionó, todo el mundo adentro".

El actor se mostró reacio a todos los esfuerzos médicos por combatir el COVID-19 y hasta minimizó las vacunas que se encuentran en desarrollo. "Eso va en lo que cada uno siente con su alma y con su cuerpo. Cada uno puede hacer lo que quiera. Aconsejo que los que se sienten bien y seguros vacunándose, lo hagan. Particularmente, y no soy un ejemplo de nada, no estoy haciendo apología, no quiero vacunarme", apuntó.

Aunque luego, matizó: "Ahora, si me dicen: 'No podés viajar, no podés trabajar', o vas a puente La Noria y si no tenés la vacuna te meten preso, no tengo otra que estar a merced de lo que los poderes quieren hacer con nosotros. Pero si no, yo elijo".

Bossi aseguró que no está "haciendo apología" de la antivacuna, pese a sus declaraciones polémicas y señaló que "cada uno hace lo que quiere, y el que quiere vacunarse, se tiene que vacunar", en una declaración contradictoria.