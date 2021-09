El papelón de Fantino para blindar a Vidal por el escándalo del departamento

El conductor de Intratables esbozó una insólita pregunta y Vidal no la respondió.

El conductor de Intratables, Alejandro Fantino, protagonizó un papelón cuando esbozó una pregunta a la candidata de Cambiemos en la Ciudad de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, acerca del departamento millonario que compró en el exclusivo barrio de la Isla de Recoleta.

"A veces no se le pregunta cosas por miedo a ... no sé si es miedo porque el periodista no tiene que tener miedo, pero a que de pronto les caiga mal o algo. De pronto pierden ustedes de responder o que me digan ´mirá no tengo ganas de hablar del tema´", comenzó Fantino con la pregunta.

"Vos has vivido 132 mil campañas sucias, ataques, como vos también y como todos los que estamos acá hemos vivido en nuestra carrera. Tenés algo acerca de lo que comenzó a girar sobre un departamento, que pediste un préstamo", continuó Fantino que no hizo referencia a la cifra de la compra del departamento valuado en 600.000 dólares, ni tampoco que a la hora de pedir el préstamo la funcionaria estaba desempleada.

Luego Fantino hasta le dio una posible respuesta: "Te lo pregunto porque por ahí tenes ganas de decir algo mirando a cámara, no sé si tenés ganas o me decís ´Ale es tan oscuro que no quiero entrar ahí´".

La respuesta de Vidal no aclara nada: "Primero lamentablemente no me sorprende que una semana antes de la PASO se ponga en duda la compra de un departamento hace dos años. Yo siempre fue la misma y siempre pude explicar cómo vivía".

De forma insólita, Fantino agradeció la ambigua respuesta: "Bueno, cerramos... gracias por nada... por no esquivarle al tema".

Esmeralda Mitre había dado a conocer la compra del departamento de Vidal

La descendiente de los históricos dueños del diario La Nación se había preguntado en una entrevista con había hecho Vidal para pasar de vivir en Morón a comprarse un departamento en la isla de Recoleta si sólo en aquellos años había sido funcionaria pública y no se le conocía otro empleo.

"Yo quiero saber cómo una política que vivía en Morón, que se habría separado y habría tenido muchísimos casos de corrupción, hizo para vivir en 3 años en uno de los barrios más caros de la Argentina y con un sueldo estatal. Yo estuve casada con un funcionario político y no tenía un departamento. No es así la vida", preguntó.