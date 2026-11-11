Maquillaje después de los 60: cómo hidratar y delinear los labios para un acabado más definido

Maquillaje después de los 60: cómo usar corrector y delineador para suavizar las líneas alrededor de los labios.

A partir de los 60, preparar la piel, usar poco corrector y delinear el borde natural de los labios son algunos recursos que pueden ayudar a conseguir un maquillaje más definido sin acentuar las líneas del contorno. La elección del labial también influye y algunas fórmulas se mantienen mejor en su lugar, mientras que otras pueden desplazarse hacia los pliegues.

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Con el paso del tiempo, la piel pierde colágeno y elasticidad, y las líneas alrededor de la boca pueden hacerse más visibles. El maquillaje no las elimina, pero ajustar la cantidad de producto y la forma de aplicarlo puede ayudar a suavizar su apariencia. Según dijo en CLARA Carmen Contreras, maquilladora de ¡Qué Bárbaro! Hair & Care Salon, “el contorno de los labios es una de las zonas que más cambia con los años, y a partir de los 60 se nota de forma especial”.

Cómo maquillar los labios a partir de los 60.

Hidratación, el primer paso antes del maquillaje

Antes de aplicar corrector o labial, prepará el contorno de la boca con una pequeña cantidad de crema hidratante. David Deibis, maquillador oficial de Perricone MD, recomienda incluso utilizar un poco de contorno de ojos en esta zona, ya que ambas tienen características similares.

Contreras aconseja realizar este paso unos diez minutos antes de maquillarse y retirar el excedente con un pañuelo de papel. “Si el labio queda graso, el pintalabios se desliza y acaba en las arrugas”, advierte. Otra opción es probar una prebase específica o un perfilador invisible. Estos productos ayudan a crear una barrera para evitar que el color se desplace hacia las líneas verticales del contorno.

Cómo usar el corrector en las comisuras

Cuando se acumula maquillaje en los pliegues, las líneas pueden volverse más visibles. Por eso, en lugar de cubrir todo el contorno de la boca con una capa gruesa, conviene utilizar una cantidad pequeña de corrector ligero.

Contreras recomienda elegir una fórmula fluida y aplicarla con pequeños toques de la yema de los dedos, únicamente en las comisuras. “Esa zona tiende a caer y a hacer sombra; iluminarla levanta toda la boca sin necesidad de tocar nada más”, explica.

Por su parte, Deibis aconseja evitar el exceso de producto: “Si hay alguna sombra en la comisura, pongo ahí una gotita de base de maquillaje y la difumino a toques, pero cuanto menos producto haya sobre los pliegues, mejor”.

Cómo delinear los labios sin marcar demasiado el contorno

Optá por un delineador de un tono parecido al de tus labios o al labial que vas a usar. Trazá una línea sobre el borde natural y difuminala suavemente hacia el interior para que el color quede integrado.

“Elegí uno del color natural del labio o del pintalabios, nunca más oscuro, y perfilá justo en el borde, sin salir apenas, difuminando hacia dentro. Así el color dura más y tiene donde agarrarse”, aconseja Contreras.

Después, aplicá el labial con un pincel para conseguir mayor precisión. La maquilladora recomienda presionar suavemente con un pañuelo de papel y sumar una segunda capa para mejorar la duración.

Cómo maquillar los labios a partir de los 60.

Qué labial y qué tonos elegir después de los 60

Los acabados cremosos o satinados son los más recomendados por los especialistas. “Hidratan, tienen buen pigmento y no cuartean”, explica Contreras sobre este tipo de fórmulas. En cuanto a los colores, la maquilladora destaca los rosas empolvados, los malvas y los corales suaves. También propone animarse a un rojo de base fría, que puede aportar luminosidad a la sonrisa.

Por el contrario, aconseja evitar los labiales mate demasiado secos y los glosses muy fluidos. Los primeros pueden resecar y remarcar las líneas, mientras que los segundos tienden a desplazarse hacia los pliegues. La clave está en elegir texturas que acompañen la piel y permitan definir los labios sin sobrecargarlos.