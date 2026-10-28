Dermatólogos lo confirman: "La mejor forma de crear colágeno en la piel es con el entrenamiento de fuerza"

El entrenamiento de fuerza no solo ayuda a ganar masa muscular y mejorar la salud, sino que también es un gran aliado para mantener la piel más firme y estimular la producción de colágeno y elastina. Así explica Ana Molina, dermatóloga, quien destaca los beneficios de levantar pesas para mejorar la calidad de la piel y combatir los signos del envejecimiento.

{{{htmlAmp}}}

Durante los últimos congresos del Grupo Español de Dermatología Estética y Terapéutica (GEDET) y de la Academia Española de Dermatología y Venereología (AEDV), la especialista hizo hincapié en la importancia de incorporar la actividad física a las estrategias para cuidar la salud. "El lema era 'menos pastillas y más zapatillas'", contó Molina en TELVA, al explicar que el ejercicio es una de las herramientas más importantes para mejorar la longevidad.

Por qué entrenar fuerza puede mejorar la piel y qué dice la ciencia

Un estudio publicado en 2023, titulado Resistance training rejuvenates aging skin by reducing circulating inflammatory factors and enhancing dermal extracellular matrices, comparó los efectos del ejercicio aeróbico y el entrenamiento de fuerza en dos grupos de mujeres japonesas. Después de varias semanas, ambos tipos de actividad mostraron mejoras en distintos parámetros de la piel, como la luminosidad, la oxigenación y la capacidad de reparar daños celulares.

Sin embargo, el entrenamiento de fuerza se destacó por sus efectos sobre la matriz dérmica, relacionada con la producción de colágeno y elastina. "El ejercicio de fuerza es anabólico: cuando haces fuerza generas músculo y el músculo se engrosa. Y nos hemos dado cuenta de que ese engrosamiento no solo sucede en el músculo, también en la piel", explicó la dermatóloga.

Por qué hacer ejercicio físico contribuye a la producción de colágeno.

Además, este proceso podría contribuir a una apariencia más firme y rejuvenecida. Según Molina, la estimulación de los fibroblastos, las células responsables de producir componentes fundamentales de la estructura cutánea, es otro de los mecanismos que explican estos beneficios. "Ese grosor dérmico es el elixir de la juventud que buscamos con todo: con cosméticos no llegamos, y lo intentamos con estimuladores de colágeno inyectables o con láseres para estimular el fibroblasto. Pues resulta que la mejor forma de estimular al fibroblasto es con un entrenador personal de los de toda la vida, de gimnasio: haciendo ejercicios de fuerza", afirmó.

Cuántas veces por semana conviene entrenar

Molina recomienda combinar distintas modalidades y no enfocarse exclusivamente en las pesas. "A la hora de diseñar un entrenamiento, no puede ser todo fuerza ni todo aeróbico; hay que meterlo todo", señaló. La especialista aconseja entrenar entre dos y tres veces por semana como mínimo, integrando ejercicios de fuerza, actividad aeróbica, movilidad y coordinación. Más allá de los cambios estéticos, mantenerse en movimiento también favorece la salud general y el bienestar emocional. Por eso, incorporar el entrenamiento a la rutina puede ser una estrategia para cuidar tanto el cuerpo como la piel a largo plazo.