Marta Arce, maquilladora profesional: "A los 50 años, estos son los mejores trucos para tapar las ojeras y despertar la mirada en minutos".

Con el paso de los años, es muy común que el maquillaje necesite ciertos cambios para tapar completamente las ojeras y generar una mirada más descansada. A partir de los 50, las líneas de expresión, la pérdida de luminosidad y una piel más fina pueden hacer que un exceso de corrector termine consiguiendo el efecto contrario al buscado y estas líneas se marquen mucho más.

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Por eso, a partir de los 50, la clave no está en utilizar más producto, sino en elegir bien la textura, acertar con el tono y aprender dónde y cómo aplicarlo. Marta Arce, maquilladora profesional y codirectora de imagen creativa de U/1ST, comparte sus claves para conseguir una mirada más descansada y luminosa en pocos minutos, sin sobrecargar la zona.

Cómo maquillarse los ojos a partir de los 50, según maquilladores.

Preparar el contorno es tan importante como elegir el corrector

Antes de empezar con el maquillaje, Arce recomienda prestar atención a la preparación de la piel. El primer paso consiste en retirar cualquier resto de maquillaje de la zona de los ojos de manera delicada. "Lo primero que hay que hacer es desmaquillar, a conciencia, pero suavemente, la zona de los ojos. Es un paso clave para dejarlo todo bien preparado para el siguiente paso", explica la maquilladora Marta Arce.

Después, conviene hidratar el contorno de ojos. La especialista recomienda buscar productos que incorporen ingredientes como la cafeína o la vitamina C, especialmente si se busca mejorar visualmente el aspecto apagado de la zona. También es fundamental elegir un corrector que permita trabajar la ojera sin acumular demasiado producto en las líneas de expresión. Para Arce, lo ideal es una fórmula cremosa o líquida, ligera y con buena pigmentación, que permita cubrir y corregir utilizando una cantidad reducida.

Corrector asalmonado, el tono más versátil

Uno de los errores más habituales al intentar iluminar la mirada es elegir un corrector excesivamente claro. Aunque pueda parecer una buena estrategia para aportar luminosidad, puede generar un contraste poco natural y hacer que la zona destaque todavía más. "El concealer asalmonado es el más versátil. Y cuidado con elegir tonos demasiado claros, ya que nos dejaría el efecto 'ojos-panda' nada deseado", recuerda Marta Arce. Este tono es muy útil para neutralizar visualmente los tonos azulados, violáceos o apagados de determinadas ojeras. Después, el corrector debe integrarse con el tono natural de la piel.

Menos cantidad y más precisión, el secreto para que no marque las arrugas

"No hay que extenderlo a lo loco", advierte Arce. La idea es colocar el corrector únicamente sobre la zona en la que exista coloración que se quiera neutralizar. De esta manera, se evita añadir producto innecesariamente sobre zonas que no necesitan cobertura. Además, es preferible empezar con muy poca cantidad y aumentar progresivamente si hace falta. Una capa gruesa no necesariamente cubre mejor y, en una piel madura, puede terminar acumulándose en las líneas de expresión.

Cómo maquillarse los ojos a partir de los 50, según maquilladores.

El último paso, difuminar sin arrastrar

Una vez colocado el corrector, llega uno de los pasos más importantes, integrarlo con la piel. En lugar de arrastrar el producto hacia otras zonas, Arce aconseja realizar pequeños toques con los dedos o con una brocha para suavizar los bordes. "Difuminaremos los bordes del corrector que hemos aplicado en los pasos anteriores, sin arrastrar el producto, a toques con los dedos o con la brocha, para que se funda con nuestro tono de piel y lograr unificar el color", aconseja la maquilladora.