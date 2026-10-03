Lo dicen los maquilladores: "A partir de los 60, para que el maquillaje no se cuartee ni marque arrugas es mejor hacer esto".

Con el paso de los años, la piel cambia y también lo hacen sus necesidades a la hora de maquillarse. La pérdida de volumen, las líneas de expresión y una mayor tendencia a la sequedad pueden hacer que una base que antes funcionaba perfectamente ahora se acumule en determinadas zonas y termine resaltando todo eso que se busca disimular.

{{{htmlAmp}}}

Por eso, si después de los 60 notás que la base se cuartea, marca las arrugas o deja la piel demasiado pesada, los maquilladores recomiendan revisar no solo qué producto usás, sino también cómo lo aplicás. La clave está en apostar por fórmulas más ligeras y nutritivas y evitar cubrir todo el rostro con una capa gruesa de maquillaje.

Cómo maquillarse a los +60 para prevenir que se marquen de más las arrugas.

El cambio que recomiendan los maquilladores para una piel madura

Según dice la maquilladora María Sánchez Marín en CLARA, cuando se trata de pieles maduras, menos es más: "A partir de los 60, para que el maquillaje no se cuartee ni marque arrugas opta por una BB Cream nutritiva y aplícala a toques en las zonas que necesites". La propuesta consiste en reemplazar las bases muy densas por una BB Cream que combine maquillaje e hidratación.

Al tener una cobertura más ligera, permite emparejar el tono sin generar una capa excesiva que pueda acumularse en las líneas de expresión. Además, este tipo de producto puede aportar un acabado más luminoso y natural. Para María Sánchez Marín, el maquillaje que más favorece es "el que no se nota", una idea especialmente importante cuando el objetivo es conseguir una piel uniforme sin perder su aspecto natural.

Cómo maquillarse a los +60 para prevenir que se marquen de más las arrugas.

Por qué una BB Cream puede funcionar mejor después de los 60

Antes de maquillarte, la hidratación sigue siendo fundamental. Una piel madura que está bien hidratada puede presentar una superficie más flexible y confortable para recibir el maquillaje. En este contexto, una BB Cream funciona como un punto intermedio entre tratamiento y maquillaje porque aporta hidratación, unifica ligeramente el tono y permite corregir pequeñas imperfecciones sin recurrir a una cobertura pesada.

La maquilladora profesional y portavoz de Druni Paula Aroca explica que "En piel madura es especialmente interesante porque se funde con la piel sin marcar arrugas ni poros, y eso aporta frescura al rostro". El objetivo, entonces, no es tapar completamente las manchas, rojeces o pequeñas imperfecciones, sino trabajar únicamente sobre las zonas donde realmente hace falta.

El truco de aplicación para que no se marquen las arrugas

La cantidad de producto no es el único factor importante y la forma en que aplicás la BB Cream también puede cambiar el resultado final. En lugar de arrastrar el producto sobre la piel, María Sánchez Marín recomienda trabajarlo mediante pequeños toques. Podés hacerlo con los dedos o con una brocha, siempre procurando no mover demasiado la piel.

"En lugar de deslizar la brocha, da pequeños toques con la yema de los dedos para calentar y retira el producto hacia atrás", explica Sánchez Marín. El calor de las manos también puede ayudar a que la fórmula se integre mejor. Paula Aroca señala que "el calor de los dedos ayuda a que el producto se funda mejor con la piel". El resultado buscado es una capa fina que se adapte al rostro en lugar de quedar depositada sobre las líneas de expresión.