Lo saben los mejores maquilladores: "A partir de los 50, lo mejor para rejuvenecer la mirada es hacer una transición de tonos y añadir un toque de brillo".

A partir de los 50, es natural que la mirada cambie y con ello se modifica la forma en la que conviene maquillarse. El párpado puede presentar más flacidez, arrugas o pérdida de volumen, por lo que algunas técnicas que antes funcionaban pueden terminar marcando más la textura o haciendo que el ojo parezca más chico.

{{{htmlAmp}}}

"A partir de los 50, tienes que decirle adiós a las sombras oscuras en el párpado móvil, lo mejor para rejuvenecer la mirada es hacer una transición de tonos y añadir un toque de brillo", explica la maquilladora María Sánchez Marín en CLARA. Es por esto que su propuesta consiste en trabajar diferentes intensidades de manera progresiva y reservar la luminosidad para determinados puntos estratégicos.

Cómo maquillarse a los +60 para abrir la mirada.

La transición de tonos que abre la mirada a los +50

En lugar de cubrir todo el párpado móvil con una sombra oscura, la maquilladora recomienda empezar con un tono claro que funcione como base. De esta manera se unifica la superficie y se consigue un acabado más ligero. Después llega el tono de transición, colocando un color medio y mate en la zona del pliegue. Si el párpado está más caído o encapotado, conviene subir ligeramente la sombra para que el color siga siendo visible con el ojo abierto.

La sombra más intensa se reserva para el extremo exterior y se difumina hacia fuera. "Ayúdate de un pincel limpio para difuminar hacia arriba, siempre hacia la esquina del ojo", aconseja Sánchez Marín. El objetivo es conseguir profundidad sin llenar de color oscuro todo el párpado, ya que una intensidad excesiva puede hacer que la mirada se vea más cerrada.

El brillo también puede rejuvenecer la mirada

Que las pieles maduras necesiten maquillajes más ligeros no significa que haya que renunciar al brillo. La clave está en elegir dónde colocarlo y en no extenderlo indiscriminadamente. "El truco está en colocarla en el párpado móvil para que dé amplitud y debajo de la ceja", comenta la maquilladora. Para conseguir este efecto, recomienda utilizar una sombra algo más clara y aplicarla con la yema del dedo en puntos concretos.

El lagrimal también puede convertirse en un pequeño punto de luz, pero sin excederse. "Coge un pincel y pon solo el puntito del lagrimal y un pelín alrededor", explica. Así, el brillo funciona como un recurso para aportar amplitud y luminosidad sin convertirlo en el protagonista de todo el maquillaje.

Cómo maquillarse a los +60 para abrir la mirada.

Marrón o burdeos en lugar de un eyeliner negro intenso

La elección del delineador también puede modificar mucho el resultado final. En lugar de utilizar un trazo negro grueso, Sánchez Marín propone recurrir a sombras oscuras en tonos marrones o burdeos. Para esto, recomienda humedecer ligeramente un pincel plano y dibujar una línea fina, muy pegada a la raíz de las pestañas superiores. El trazo puede elevarse ligeramente hacia la esquina exterior para acompañar la forma del ojo.

"El lápiz marrón concentrado aporta sofisticación", indica. La misma idea se aplica a la línea de agua. Un exceso de negro en esta zona puede hacer que el ojo parezca más pequeño y cerrado, mientras que un tono marrón permite definirlo sin endurecer tanto la mirada. Siguiendo todos estos consejos, es muy probable que notes cómo estos trucos te agrandan la mirada.