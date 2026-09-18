Cómo quitar las ojeras en 5 minutos: el truco de una maquilladora experta para lograrlo sin esfuerzos

Tapar las ojeras puede ser todo un desafío si no conocés los trucos de maquillaje adecuados. Las ojeras pueden hacer que el rostro parezca más cansado incluso después de haber dormido bien, y aunque no existe un secreto para hacerlas desaparecer por completo en unos minutos, sí es posible descongestionar la mirada y corregir el tono oscuro para conseguir un aspecto más descansado.

{{{htmlAmp}}}

La clave está en no intentar cubrirlas con capas y capas de maquillaje. La maquilladora María Soláns lo resume en CLARA de esta manera: "Sobre todo, menos es más". Con una preparación rápida de la zona y unos pocos toques estratégicos de maquillaje es posible mejorar notablemente el aspecto de la mirada en apenas cinco minutos.

Trucos de maquillaje para tapar las ojeras.

Cómo tapar las ojeras con maquillaje en 5 minutos

El primer paso, aplicar frío

Antes de maquillarse, conviene preparar la delicada piel del contorno de ojos. El frío puede ayudar a reducir temporalmente la hinchazón y descongestionar la zona. Para hacerlo en casa se pueden utilizar bolsitas de té verde o manzanilla previamente enfriadas, dos cucharas metálicas frías o unas rodajas de pepino recién sacadas de la nevera. Basta con colocarlas durante unos minutos sobre los ojos, sin ejercer presión.

Hidratar la zona antes de maquillarla

Después del frío, llega el momento de aplicar un producto específico para el contorno de ojos. Los parches de hidrogel pueden aportar hidratación inmediata, mientras que algunas fórmulas incorporan ingredientes como cafeína, ácido hialurónico o vitamina C. También se puede realizar un suave masaje circular al aplicar el producto, siempre sin arrastrar la piel. Además de facilitar su distribución, ayuda a preparar la zona para el maquillaje.

El truco de la maquilladora, menos corrector y mejor colocado

Ahora sí. Una vez preparada la piel, llega el paso fundamental. Para Soláns, no se trata de cubrir toda la ojera con una gran cantidad de producto, sino de corregir únicamente las zonas donde se concentra la oscuridad. "Con ese truco ya tienes la mirada perfecta en 5 minutos", asegura la maquilladora. Para aplicarlo, se puede utilizar el dedo anular o un pincel fino. "Lo puedes hacer con el dedo anular o con un pincelito finito. A gusto los colores, como tú te apañes mejor", explica.

En cuanto a la textura, su recomendación es clara: "siempre corrector fluido", ya que resulta más ligero sobre una piel tan fina y evita que el producto se acumule fácilmente en las líneas de expresión. Además, Soláns recomienda concentrar el corrector en las zonas que más ensombrecen la mirada, especialmente el surco del ojo y la pequeña "venita verde" que puede verse en el lagrimal.

Trucos de maquillaje para tapar las ojeras.

Después, para evitar que quede una zona excesivamente clara bajo los ojos, aconseja "en el centro colocar una base de maquillaje para dar luz y para que no nos quede totalmente el efecto oso panda". Así se consigue una transición más natural entre el corrector y el resto del rostro.

El último paso: sellar con polvo

Para terminar, es importante fijar el maquillaje. "Siempre hay que poner polvo para matizar, porque esta piel es la piel más finita de nuestro rostro", insiste María Soláns. La experta recomienda utilizar polvo compacto con una borla, aplicándolo de manera ligera para evitar que el producto se desplace o se acumule en los pliegues. Como explicó en su paso a paso, lo más importante de todo es preparar la piel correctamente para que el maquillaje no se vea acartonado y pueda cubrir completamente las ojeras.