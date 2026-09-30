Lo dicen los mejores maquilladores: "Para rejuvenecer la mirada a los 50, es importante maquillar así la zona exterior del ojo".

Con el paso de los años, la forma de maquillarnos puede necesitar algunos cambios. No se trata solamente de dejar de usar determinados productos por la edad, sino de adaptar la técnica para acompañar los cambios que experimentan el párpado, las cejas y la piel. A partir de los 50, por ejemplo, los maquilladores aconsejan maquillar los ojos de una manera diferente para rejuvenecer y abrir la mirada.

{{{htmlAmp}}}

Una de las claves para esto está en la zona exterior del ojo. "La clave es dar una nueva dirección a la sombra de ojos y concentrar su intensidad en la esquina exterior para elevar ópticamente la mirada", explica la maquilladora Álex Saint en CLARA. Se trata de un paso a paso muy sencillo que podés aplicar con los maquillajes que tengas.

Cómo maquillarse los ojos a los 50 para rejuvenecer la mirada.

El truco para levantar visualmente la mirada

Cuando el párpado empieza a perder firmeza, seguir exactamente su forma natural al aplicar la sombra puede acentuar visualmente su caída. Por eso, Saint propone crear una dirección diferente con el maquillaje. "Lo ideal es trabajar la sombra de ojos ligeramente por encima del pliegue natural del ojo y dirigir el maquillaje de ojos hacia arriba", señala la maquilladora.

La técnica consiste en llevar suavemente la sombra hacia la parte exterior y difuminarla en dirección ascendente. La mayor intensidad debería quedar concentrada en esa zona, en lugar de distribuir el producto de manera uniforme por todo el párpado. De esta manera, el maquillaje puede generar un efecto óptico de mayor elevación sin necesidad de recurrir a técnicas invasivas.

Cómo maquillarse los ojos a los 50 para rejuvenecer la mirada.

Sombras y delineados: menos rigidez y más difuminado

Para definir los ojos maduros, Saint recomienda trabajar especialmente la raíz de las pestañas y evitar líneas excesivamente rígidas. "Trabajando la raíz de las pestañas y difuminando. Me gusta sustituir las líneas demasiado evidentes por sombras o lápices que podamos integrar en el maquillaje. También es importante concentrar la intensidad en la zona exterior del ojo para conseguir un efecto visual más ascendente", explica.

Qué sombras aportan más luz a los ojos maduros

Los tonos neutros pueden ser una alternativa especialmente versátil para iluminar la mirada. Entre los colores que menciona la maquilladora se encuentran los beige, champán, topo, marrones suaves, rosas empolvados y melocotón. "Va a depender, como en cualquier edad, de tu color de piel y tu subtono. En general, los tonos neutros suelen funcionar especialmente bien como los beige, los champán, los topo, los marrones suaves, los rosas empolvados o los melocotón. También me gustan mucho los tonos ligeramente satinados colocados estratégicamente", concluye.