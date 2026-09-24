Confirmado por maquilladores expertos: "A partir de los 50, maquillarse así crea un efecto óptico de lifting muy favorecedor"

El maquillaje puede ser en un gran aliado para definir las facciones y aportar un aspecto más descansado al rostro. No es necesario ser una experta en maquillaje para conseguir buenos resultados, como por ejemplo, elevar los pómulos o definir el contorno mandibular. Según maquilladores, aplicando esta técnica se puede lograr un efecto lifting que es ideal a partir de los 50 años en adelante.

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Tampoco hace falta recurrir a técnicas de contouring muy notorias ni cargar la piel con tanto producto. Con un pequeño cambio en la forma de aplicar el colorete, se puede conseguir que los pómulos parezcan más elevados. "A partir de los 50, maquillarse así crea un efecto óptico de lifting muy favorecedor", explica Araceli Marcilla, del departamento de formación de NARS en España, en CLARA. La maquilladora recomienda evitar el centro de la mejilla, concentrar el colorete en la parte alta del pómulo y difuminarlo hacia arriba, una técnica que además permite conseguir un acabado natural.

Cómo maquillarse a partir de los 50 para generar un efecto lifting.

El error con el colorete que puede hacer que el rostro parezca más cansado

Durante mucho tiempo, la forma más común de aplicar el colorete consistía en sonreír frente al espejo y depositar el producto justo sobre la zona más redondeada de las mejillas. Sin embargo, esta técnica no es necesariamente la más favorecedora si lo que buscamos es definir visualmente el rostro.

El maquillador Rubén Zamora, conocido como Gato, explica en Vogue España: "Como la piel tiende a caer hacia la zona del rictus, si se pone el colorete en la mejilla se puede enfatizar el efecto cansado. Por eso es mejor aplicarlo en la zona más alta del hueso, incluso aunque roce con el contorno de ojos, porque dará la sensación de pómulo elevado". La clave está en cambiar la ubicación del color; en lugar de llevarlo hacia el centro de la cara, conviene subirlo hacia el extremo superior del pómulo y dirigir el difuminado hacia la sien.

Cómo aplicar el colorete para elevar visualmente los pómulos

No necesitas una gran cantidad de producto para conseguir este efecto. De hecho, los maquilladores aconsejan trabajar con capas muy ligeras, especialmente sobre pieles maduras, para evitar que el colorete se acumule o marque demasiado la textura. Araceli Marcilla recomienda precisamente concentrar el color en la parte alta del pómulo y difuminarlo hacia arriba. El resultado es más sutil y ayuda a que el rostro se vea visualmente más definido sin perder naturalidad. Podés empezar aplicando una pequeña cantidad de colorete en la zona alta del hueso y subirlo hasta la sien.

Cómo maquillarse a partir de los 50 para generar un efecto lifting.

Menos maquillaje también puede definir más el rostro

Conseguir unas facciones más marcadas no significa necesariamente utilizar más productos. Mario Dedivanovic señala en Vogue España: "A medida que maduramos, la premisa de menos es más es el enfoque necesario. Las mujeres mayores de 50 años pueden seguir divirtiéndose con el maquillaje. Les recomiendo aplicar productos muy ligeros en capas para lograr el efecto más natural".

El maquillador también apuesta por un contouring más discreto: "Es refrescante ver el contouring aplicado con una mano más ligera y para la vida real en lugar de focos y redes sociales". La misma idea defiende Alessio Torriti, make-up artist de Overskin, quien aconseja no aplicar producto de forma indiscriminada. "No se trata de oscurecer indiscriminadamente determinadas zonas del rostro ni de aplicar iluminador por todas partes", explica. Para él, lo importante es decidir qué rasgo queremos destacar, comenzar con poca cantidad y difuminar antes de añadir más.

El truco de luces y sombras para potenciar el efecto

El colorete puede ser suficiente para conseguir una sensación de elevación, pero si buscás una mayor definición, podés combinarlo con otros productos. Torriti explica que el secreto está en jugar con las luces y las sombras. Los tonos fríos o neutros pueden utilizarse para crear una sombra sutil debajo del hueso del pómulo, mientras que el bronceador aporta calidez y los tonos más claros permiten iluminar las zonas que queremos destacar. En todos los casos, el difuminado es fundamental para evitar cortes visibles.