Maquilladores revelan el truco más simple para abrir la mirada a los +60 años: "Tonos claros en el párpado y oscuros en el extremo exterior".

El maquillaje puede ser una herramienta muy poderosa para conseguir una mirada abierta, en especial a partir de los 60 años. No es necesario ser una experta en maquillaje ni tener demasiados productos; muchas veces basta con cambiar la forma de aplicar las sombras para realzar los ojos y aportarles luminosidad.

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Varios maquilladores coinciden en que distribuir los colores de forma estratégica puede hacer la diferencia, en especial cuando el párpado empieza a perder firmeza. "Si tienes 60 años y te gusta llevar sombras de ojos sin delineador, la mejor opción para abrir la mirada es aplicar tonos claros en el párpado y oscuros en el extremo exterior", recomiendan los expertos.

Cómo agrandar la mirada a partir de los 60 años, según maquilladores.

Por qué las sombras pueden rejuvenecer la mirada después de los 60

Con el paso del tiempo, la piel del párpado puede perder firmeza y el pliegue natural del ojo hacerse más visible. En estos casos, los delineados gruesos y las sombras oscuras extendidas por todo el párpado pueden generar un efecto visual de mayor pesadez. La maquilladora profesional Catrina Breitweiser explica en British Vogue que "las sombras oscuras intensas en todo el párpado, los delineados gruesos y las cuencas muy marcadas pueden hacer que los ojos encapotados se vean más pesados".

Por eso, una alternativa consiste en utilizar las sombras para aportar profundidad únicamente en las zonas estratégicas. Álex Saint resume esta técnica en El Español: "La clave es dar una nueva dirección a la sombra de ojos y concentrar su intensidad en la esquina exterior para elevar ópticamente la mirada".

Cómo aplicar las sombras para conseguir un efecto lifting

Para poner en práctica este truco, lo ideal es elegir una paleta con tres tonalidades complementarias: una clara, otra intermedia y una más oscura. Lo primero que se debe hacer es aplicar el tono claro sobre el párpado móvil, para aportar luminosidad. Después, se utiliza el color intermedio para crear una transición suave y, por último, se concentra la sombra más oscura en el extremo exterior del ojo, difuminándola ligeramente hacia arriba y hacia fuera.

La maquilladora María Sánchez Marín propone comenzar con una sombra clara y trabajar las tonalidades intermedias hacia el exterior. Según explica en La Vanguardia, con esta técnica "tus ojos se verán mucho más grandes". También es importante prestar atención a la altura de aplicación. La maquilladora Pilar Lucas recomienda en La Vanguardia: "Si tienes el ojo encapotado y además quieres levantar la mirada, sube la sombra a la parte alta de la cuenca del ojo, aplica un poco de sombra más luminosa y, sobre todo, difumínalo muy bien para que parezca que no tienes nada de maquillaje".

Cómo agrandar la mirada a partir de los 60 años, según maquilladores.

Los tonos que más favorecen y los errores que conviene evitar

Los beige, marrones suaves y tonos topo son opciones versátiles para conseguir un maquillaje elegante y natural. También se pueden incorporar sombras luminosas en el lagrimal o en el centro del párpado para aportar luz sin recargar el resultado. Wende Zomnir, fundadora de Urban Decay, explica en Allure: "puedes utilizar un tono luminoso o incluso purpurina para aportar luz alrededor del ojo. La clave está en hacerlo en pequeñas dosis".

En cambio, conviene evitar aplicar demasiado producto oscuro sobre todo el párpado o concentrarlo por debajo del ojo, ya que puede restar amplitud visual a la mirada. También es preferible difuminar con suavidad para que no queden líneas demasiado marcadas. La idea no es ocultar los cambios de la edad, sino aprovechar la distribución del color y la luz para realzar los ojos. Con unas pocas sombras y una técnica simple, es posible conseguir una mirada más abierta y luminosa a través del maquillaje.