Las maquilladoras coinciden: “A las arrugas del labio hay que darle con corrector y un polvo traslúcido".

Las arrugas que aparecen alrededor de los labios son uno de los signos más comunes del paso del tiempo, y a la vez, de los que más preocupan a las mujeres con pieles maduras. Estas líneas son conocidas popularmente como “código de barras” y se pueden hacer más visibles con la falta de hidratación, y al maquillarlas de manera incorrecta, incluso pueden quedar todavía más marcadas.

Sin embargo, existen algunos trucos de maquillaje que ayudan a suavizar visualmente estas arrugas y conseguir unos labios más definidos y rejuvenecidos. Desde preparar correctamente la piel hasta elegir el delineador y la textura del labial, las maquilladoras coinciden en que pequeños cambios en la rutina pueden marcar una gran diferencia.

Cómo rejuvenecer la piel alrededor de los labios.

Corrector y polvo traslúcido para suavizar las arrugas de alrededor de los labios

Uno de los trucos recomendados por la maquilladora María Borbolla consiste en trabajar la zona que rodea los labios antes de aplicar el color. La experta explica en Lecturas que “a las arrugas del labio hay que darle con corrector y un polvo traslúcido”, siempre utilizando productos ligeros.

El corrector ayuda a disimular las líneas más marcadas y a preparar la zona para el maquillaje. Borbolla también recomienda aplicar corrector antes de definir el contorno del labio y “hacer la silueta del labio un poco más gruesa”, además de hidratar muy bien. La hidratación es fundamental porque una piel seca puede hacer que las arrugas sean más visibles y que el maquillaje se acumule en los pequeños pliegues.

Exfoliar los labios, otro detalle clave

Antes de maquillarlos, también es importante cuidar la textura de los labios. La acumulación de piel seca puede acentuar las líneas y hacer que el resultado del labial sea menos uniforme. “Es importante hacer una exfoliación periódicamente, sobre todo en labios con tendencia a acumular piel por utilizar mucho producto, mates, etcétera, y también para tenerlo más jugoso”, aconseja Borbolla.

La maquilladora recomienda realizar este procedimiento aproximadamente una vez al mes o cada 20 días, siempre que no se trate de labios sensibles. Además, aconseja hidratar la zona en profundidad durante la rutina nocturna.

Cómo rejuvenecer la piel alrededor de los labios.

El rol del delineado

El delineador de labios también se convierte en un aliado para definir los labios maduros y evitar que el color se desplace hacia las pequeñas arrugas del contorno. La maquilladora Maryfer Gutiérrez destaca que “saber delinear los labios es superimportante porque hacerlo bien te quita años, y hacerlo mal te envejece”.

Para conseguir un efecto más definido, recomienda comenzar por el labio superior, trazando el delineado de abajo hacia arriba y sin llegar hasta la comisura. Después se repite la técnica en el labio inferior y se rellena el interior, dejando también las comisuras sin cubrir por completo. Un pequeño toque de brillo en el centro puede completar el maquillaje y aportar una sensación de mayor volumen.

Qué labiales conviene evitar

El maquillador Rubén Zamora aconseja “evitar los labiales jugosos y brillantes porque suelen desplazarse hacia fuera y acentúan más las líneas”. En su lugar, propone utilizar primero un perfilador y después un labial de mayor fijación. Borbolla coincide con esta recomendación y explica que “las texturas de labiales muy fluidas migran a los pliegues del código de barras, eliminando la definición del labio”.