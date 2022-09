Magdalena Ruiz Guiñazú y su última entrevista: "Cuánto me queda"

Magdalena Ruiz Guiñazú, reconocida periodista y conductora de Radio Mitre, murió hoy a los 87 años. Cuáles fueron sus últimas palabras antes de su muerte.

Murió Magdalena Ruiz Guiñazú. La famosa periodista y conductora de Radio Mitre tenía 87 años y una larga trayectoria recorrida. Tras conocer la triste noticia, se difundió una entrevista en la que habló sobre la muerte, su trabajo y otros detalles de su vida privada.

Magdalena había dialogado con Clarín sobre su pasión por el periodismo y el tiempo que le quedaba de vida, en mayo de 2022. Consultada por sus ganas de seguir trabajando, indicó que se trata de "hacer lo que te gusta, de vivir feliz. Me parece una cosa normal y lógica seguir siendo periodista".

"El periodismo es mi vida misma. ¿A quién le importa en que año nací? A nadie. Lo importante es lo que estoy haciendo, fijate en las mediciones de Mitre, seguimos a la cabeza. Lo que importa es pasarlo bien. No me pongo a pensar cuántos años tiene cada uno", añadió la presentadora radial, quien también fue miembro de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas presidida por Ernesto Sábato entre 1983 y 1984.

Magdalena Ruiz Guiñazú trabajó casi toda su vida en Radio Mitre.

Ruiz Guiñazú dejó en claro que, pese a la edad, se sentía muy joven: "El que no está conforme con su edad, lo debe pasar mal. Yo estoy muy conforme. ¡Pobre el que no encuentra una vocación! Es terrible pasar una vida sin saber lo que querías realmente". Y precisó: "Mientras tanto, disfruto. No voy a estar mirando la hora a ver cuánto me queda".

La despedida de Radio Mitre a Magdalena Ruiz Guiñazú

“La periodista y pionera de la radio argentina falleció a los 87 años de edad. Condujo durante casi 20 años el programa Magdalena Tempranísimo en Radio Mitre”, posteó la cuenta de Twitter de la radio, donde los últimos años conducía los sábados "Magdalena y la noticia deseada".

La carrera de Magdalena Ruiz Guiñazú

En su trayectoria en los medios, Magdalena pasó por la televisión, la radio y la prensa gráfica, escribió varios libros -entre los que se destaca su ópera prima Huésped de verano- y ganó premios Martín Fierro y Konex por su trabajo periodístico. El capítulo más trascendente en la vida pública de la periodista y locutora fue cuando integró la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP), pasada la horrorosa última dictadura cívico militar, y contribuyó en la investigación del documento Nunca Más.