La furia de Luis Ventura contra Chiche Gelblung: "Es capaz de decirte cualquier cosa"

Luis Ventura explotó de furia contra Chiche Geblung tras su reciente pelea por el caso del Dr. Ruben Mühlberger, el médico acusado de hacer promesas falsas y por atenderen una clínica de salud estética inhabilitada. Geblung afirmó que todo lo que estaba sucediendo con el caso del doctor era culpa de los periodistas.

En un extenso descargo en un programa radial, Ventura se mostró indignado y expresó: "Claro, como él no es periodista se pone afuera". "Y...si dice 'la culpa es de los periodistas', él evidentemente no se debe sentir uno, se esta poniendo afuera", aclaró. Luego, trató a Chiche de mentiroso: "Aparte siempre dice que no termino la primaria. A Chiche no le podes creer desde el momento que le hizo nota a los filipinos que te explicaban los tumores estomacales con menudo de pollo. Después de esa que querés... y no quiero seguir contando ".

Los conductores del programa, Adriana Salgueiro y Daniel Ambrosino, le preguntaron a Ventura si no le creía nada a Geblung y él admitió: "Yo le creo cuando habla en serio, la primera mentira que dijo fue que pagó las dos consultas a Mühlberger , no se paga un vaso de agua caliente, dale". "Habla con una autoridad que es maravillosa. Le preguntan si conocía al médico y te contesta que solo hizo dos consultas, yo lo dudo. A lo mejor hay otro tipo de relación", agregó la figura de América.

Pero su descargo no terminó ahí. Ventura contó una anécdota con Geblung y consideró que él "no puede quedarse afuera del foco protagónico". "Le decís buen día y el te dice no, ¿sabés las veces que yo le llevaba primicias y el te desmentía todo? pero todo eh. Él te decía que ya había llamado a Susana y que ella le había dicho que no", comenzó contando Ventura y finalizó: "Con tal de recuperarlo es capaz de decirte cualquier cosa. El tipo tiene en claro que el centro de la mesa tiene que ser él. Vos lo sacas de ahí y se descontrola".