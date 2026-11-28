Luis Ventura habló públicamente para llevar tranquilidad sobre su estado de salud y explicar qué originó el cuadro que le impidió viajar este viernes a Miami para asistir a una nueva edición de los Martín Fierro Latino. Luego de horas de preocupación en el ambiente del espectáculo por su repentina internación, el periodista se refirió a su descompensación justo antes de partir hacia el aeropuerto.

{{{htmlAmp}}}

Según relató el propio conductor, la intervención de un allegado resultó clave para que acudiera a tiempo a una guardia antes de subir al avión. "Esto ocurrió porque mi socio me agarró de las bolas y me llevó al médico. Yo me estaba yendo a Ezeiza", reveló con su habitual estilo frontal, al tiempo que confirmó que los primeros controles arrojaron buenos resultados: “Me hicieron una ecografía en todo lo que es la carótida, todas las cosas del cuello. Y dio bien”.

Ventura atribuyó el episodio de manera directa al agotamiento físico y mental acumulado por la intensa carga laboral de las últimas semanas. “Es lo que me pasa todos los años para fin de año. La sobredimensión de la agenda. Es todo un tema de redoblamiento de compromisos que eso te trae preocupaciones, desvelos y también muchas broncas. Es estrés, obviamente, cansancio, desgaste”, analizó el conductor en diálogo con Primicias Ya.

“El día viernes tuve dos grabados de Secretos Verdaderos, tuve el vivo de Primicias, tuve Canal 22, tuve Radio del Plata. Y en el medio de toda esa historia tenía que ir a Ezeiza para embarcar para irme a Miami”, detalló sobre la maratónica jornada que antecedió a la descompensación.

Luis Ventura.

Su obsesión por los detalles y cuándo recibirá el alta médica

Al frente de la organización de los premios, el periodista reconoció que su costumbre de supervisar cada instancia de las ceremonias -desde el armado de las estatuillas hasta el menú, la lista de invitados y la ubicación de las mesas- le impide delegar y descansar adecuadamente. “Yo tengo que estar porque, si no, no duermo. Entonces prefiero irme a dormir tranquilo, aunque sea dormir dos horitas, pero bien dormidas, que dormir 25 con un ojo despierto”, explicó.

Respecto a su evolución y la posibilidad de dejar la clínica en las próximas horas, Ventura se mostró cauto y aclaró que la decisión final quedará en manos de los profesionales. "Depende de los estudios. No me animo a decir que sí o sí. Depende de los médicos, de los estudios y los resultados”, señaló, aunque ya proyecta un fin de semana de descanso en familia antes de volver al ruedo: "Si me dan bien, me voy tranquilito, me paso el fin de semana tranquilito, me lo voy a volver a buscar a Toñito para llevarlo a la plaza, paso un domingo mateando. Y el lunes me reintegro a mi actividad".