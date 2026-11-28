Luis Ventura fue internado de urgencia este viernes por la noche en el Sanatorio de la Trinidad. El periodista se encuentra bajo observación médica, según comunicaron desde Sálvese quien pueda (América TV).

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Según confirmaron, se encontraba rumbo a Miami para la entrega de los premios Martín Fierro Latino 2026, que se celebran este próximo domingo.

"Le dio un pico de presión. Viene de un cuadro de estrés muy grande y volvió muy mal del Uruguay donde fueron los Martín Fierro la semana pasada. Desde ahí en adelante se le sumaron varios frentes; está muy cansado", informó el panelista Nicolás Peralta, quien contó que Ventura se descompuso cuando se encontraba camino al Aeropuerto Internacional de Ezeiza. Actualmente estaría incomunicado, dado que le estaría realizando "una batería de estudios".

Luis Ventura permanece bajo observación médica en La Trinidad.

Por su parte, Pepe Ochoa de LAM (América TV) habló con Alicia Pedrilli, productora cercana a Ventura, quien le detalló: "Se levantó medio raro, medio mal. Hizo una primera grabación de Secretos Verdaderos y a lo largo del día ella lo fue chequeando porque Luis no se sentía bien. A las 18, cuando emprende su viaje para irse a Miami, es cuando se descompensa. Estaba con Daniel Gómez Rinaldi, que lo traslada a La Trinidad".

"En el momento que pararon la grabación, estaba muy estresado. Llegó un momento en que no estaba muy consciente del tiempo y el espacio", cerró Ochoa.