Sorpresa en América: figura del canal abandonó su programa al aire

Luis Ventura sorprendió a la audiencia y a sus propios compañeros cuando dejó el estudio de forma repentina en medio de una emisión de Primicias Ya, el ciclo que conduce junto a Marina Calabró en América TV. La salida del periodista, sin aviso previo, despertó inquietud entre los televidentes, y su compañera tuvo que salir a dar una explicación al aire para frenar cualquier especulación.

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Un ciclo que recién empieza

El episodio ocurrió en un momento clave para el programa, Primicias Ya se estrenó hace poco en la grilla de América y, por ahora, los números acompañan. La dupla de Calabró y Ventura atraviesa un buen momento en la franja de la tarde y consigue los promedios de audiencia que el canal esperaba cuando decidió ubicar el formato en uno de sus horarios centrales.

Luis Ventura abandonó Primicias Ya.

Por eso, la ausencia repentina de una de sus caras visibles llamó la atención de inmediato.

El contexto personal del periodista

En las últimas semanas, Ventura había atravesado momentos difíciles por la salud de su hijo, que estuvo internado recientemente. El conductor siempre se mostró muy pendiente del joven. Sin embargo, al aire no se aclaró si la salida tuvo relación con esa situación, y los detalles de lo ocurrido no se dieron a conocer.

La explicación de Marina Calabró

Fue Calabró quien tomó la palabra para llevar tranquilidad, la periodista explicó que su compañero tuvo que irse por un asunto personal del que se enteró mientras el programa estaba en el aire, y aclaró que no se trataba de algo serio.

“Luis tuvo una pequeña cuestión familiar que tuvo que ir a atender. Se enteró en medio del programa qué estaba pasando, por eso le mandamos un gran abrazo y él sabe que siempre cuenta con nosotros. No es nada grave, no se asusten”, expresó la conductora frente a cámara.

Sus palabras buscaron calmar tanto a los televidentes como a las personas cercanas al periodista, y descartar que se tratara de una situación que pudiera complicar su vida personal.

Lo que viene

Por ahora, Ventura no dio detalles sobre lo que lo obligó a dejar el estudio, aunque podría explicarlo en los próximos días. Todo indica que volverá a ocupar su lugar en el ciclo en breve. El buen funcionamiento de la dupla y la respuesta del público invitan a pensar que su ausencia será solo momentánea.