Ventura confirmó el escandaloso romance entre una figura del fútbol y una estrella argentina: "Tuvieron intimidad"

Luis Ventura volvió a instalar en el centro de la escena una vieja historia vinculada con Moria Casán y Diego Armando Maradona. El periodista, reconocido por manejar información sobre distintas figuras del mundo del espectáculo, sorprendió durante una reciente salida al aire al referirse al vínculo que habría existido entre la actriz y el histórico futbolista.

Según explicó Ventura, cuenta con información que le permite sostener que ambos tuvieron intimidad, aunque aclaró que desconoce hasta dónde llegó aquella relación. De esta manera, sus palabras volvieron a poner sobre la mesa un rumor que durante años circuló en los medios y que nunca había quedado completamente confirmado.

Maradona y Moria habrían estado juntos.

La revelación de Luis Ventura sobre Moria Casán y Maradona

“Yo tengo entendido que tuvieron intimidad, hasta donde fue o hasta donde no fue”, expresó Ventura durante su intervención. Con esa frase, el periodista dejó en claro que, de acuerdo con la información que recibió, existió un encuentro íntimo entre las dos figuras, aunque admitió no conocer todos los detalles de lo sucedido.

La declaración generó repercusión porque se trata de una historia que permaneció durante mucho tiempo rodeada de versiones. Si bien Ventura aseguró tener conocimiento sobre el encuentro, también marcó un límite respecto de aquello que pudo comprobar, especialmente en relación con la profundidad que habría alcanzado el vínculo entre Casán y Maradona.

La historia que Moria contó sobre el ídolo

Tiempo atrás, la propia Moria Casán había hablado públicamente sobre su relación con Maradona y recordó algunas conversaciones que mantuvieron durante la etapa en la que el exfutbolista vivía en Dubai. Según contó, en algunas oportunidades hablaban por teléfono alrededor de las cuatro de la mañana y ella percibía que Diego estaba profundamente enamorado de Rocío Oliva.

“Entendí que él estaba muy enamorado de Rocío Oliva. Creo que esta chica le movió toda la estantería”, había señalado la actriz al recordar aquella época.

Casán también relató que Maradona le decía que, cuando regresara a la Argentina, quería ir al teatro junto a ella y Rocío. Además, describió al exjugador como una persona nostálgica y necesitada de compañía durante aquellos años.

En ese sentido, recordó anécdotas protagonizadas por amigos que habían viajado a visitarlo y que, según contó, eran despertados por Diego cerca de las cuatro de la mañana para jugar al fútbol, completamente vestidos y preparados para salir a la cancha. Para Moria, aquellas situaciones reflejaban el carácter particular y espontáneo de una figura que, incluso lejos de la Argentina, mantenía intacta su personalidad.