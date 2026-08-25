Giro en los registros médicos: la insólita razón por la que mezclaron los estudios de Diego Maradona y Don Diego

El segundo debate por la muerte de Diego Armando Maradona lleva más de 30 audiencias pero el pasado martes se produjo un hallazgo que sacudió los cimientos del juicio que investiga las responsabilidades médicas en el fallecimiento del astro del fútbol. Uno de los 20 peritos que participaron de la Junta Médica se encontraba declarando sobre estudios que hablaban de la función renal del Diez y sobre una supuesta internación que, tras el cotejo de uno de los abogados querellantes, era errónea. La prepaga, otra vez bajo la lupa.

Tras diversos análisis sobre los estudios en cuestión pudieron corroborar que uno de los informes analizados no pertenecía al ex DT sino a su padre "Don Diego" , quien también estuvo internado bajo el tratamiento de Swiss Medical pero en mayo de 2015. En aquel momento, los análisis le dieron que tenía un daño renal "irreversible".

Cuando los abogados analizaron los motivos de internación de Diego en el Sanatorio Los Arcos, en 2015, confirmaron que quien había estado ingresado era su papá y no él —que ni siquiera se encontraba en Argentina en aquel momento—. Un mes más tarde, su padre fallece por los diversos problemas de salud que lo atravesaban. Por su parte, durante noviembre del 2020, los abogados querellantes señalaron que en los resultados de la autopsia al cuerpo del astro argentino no tenía dicho daño renal "irreversible".

Ahora, en una causa repleta de trabas e inconsistencias, la Justicia analiza si la Junta Médica finalmente hizo un diagnóstico médico sobre la muerte de Diego basándose en realidad en informes que no eran propios.

La explicación de la prepaga: cómo se dio la confusión

Frente al nuevo escándalo, Swiss Medical admitió que, por un error en su sistema de laboratorio, estudios correspondientes a Diego Armando Maradona y a su padre, Diego Maradona, quedaron registrados bajo un mismo legajo. Fuentes allegadas al caso informaron que la situación se habría originado luego de la primera admisión del padre del exfutbolista. De acuerdo con lo incorporado en un informe interno, ambos pacientes habían sido ingresados inicialmente con sus respectivos datos personales y las órdenes de estudios habían quedado correctamente asignadas.

Sin embargo, luego de la primera admisión de Diego padre en el sistema de laboratorio, se habría producido una modificación en su registro: al nombre del paciente se le agregó "Armando", por lo que pasó a figurar como Diego Armando Maradona. A partir de ese error, los protocolos de laboratorio de Don Diego comenzaron a quedar asociados bajo el mismo nombre que los correspondientes a su hijo. De esta manera, en un único registro quedaron reunidos estudios de dos personas.

La explicación brindada por la prepaga también remite al funcionamiento de los sistemas utilizados en ese período, cuando los estudios de laboratorio y parte de la información administrativa eran cargados de manera manual y no existía una integración automática entre los distintos registros. Así, Swiss Medical reconoció que la coexistencia de estudios de Diego Armando Maradona y de su padre bajo un mismo nombre se debió a un error humano.

Cabe señalar que pese a la unificación errónea del legajo, los análisis pueden diferenciarse al revisar los datos que figuran en los encabezados de cada protocolo, como el número de afiliado y el número de historia clínica.

"No creo que haya impericia, sino algo adrede"

Mario Baudry, pareja de Verónica Ojeda y abogado que representa a Dieguito Fernando, fue contundente al referirse al hallazgo y no dudó en calificarlo como una irregularidad grave. "Después de seis años no creo que haya impericia, sino algo adrede", manifestó. Luego dejó en claro que cree que este error no cambia nada en el fondo de la causa, pero que de todos modos es un escándalo porque se adulteró una prueba. Las declaraciones del abogado agregan un elemento de sospecha sobre el manejo de la documentación médica en el expediente y ponen en duda la transparencia del proceso judicial.

El hecho de que un informe clínico de Don Diego Maradona —que tenía 83 años en 2015— haya sido confundido con el de su hijo —que en ese momento tenía 55 años— genera dudas sobre el control de calidad de las pruebas presentadas y sobre cómo se llevó a cabo la selección de los documentos que sirvieron de base para el dictamen. Los peritos, que declararon bajo juramento, deberán explicar cómo se produjo semejante confusión y si hubo otros documentos que también pudieron haber sido malinterpretados.

El operativo judicial y el secuestro de documentos

La Superintendencia de Investigaciones de Delitos Complejos y Crimen Organizado realizó este jueves una serie de registros en las sedes del grupo Swiss Medical y en la Clínica Los Arcos. El procedimiento fue ordenado por el Tribunal Oral en lo Criminal N°7 de San Isidro durante la última audiencia con el objetivo de recuperar los verdaderos archivos del astro del fútbol. Los estudios traspapelados son de laboratorios realizados entre 2011 y 2015 en el mencionado sanatorio de la Ciudad de Buenos Aires.

El primer operativo se realizó en el piso 12 de la sede de Swiss Medical, en el área correspondiente a la gerencia de legales, donde la inspección resultó negativa. La comitiva luego accedió al piso 18 de la misma sede, correspondiente a impuestos y contabilidad, donde tampoco se encontró documentación relevante. El procedimiento se trasladó a la Clínica de los Arcos, donde la medida arrojó resultado positivo: allí se incautaron 59 carillas de documentación perteneciente a Diego Armando Maradona, incluyendo información vinculada al seudónimo que utilizaba durante su atención médica. Todo el material incautado quedará a disposición de la justicia para su análisis.

Cómo sigue el juicio y el impacto del error

Debido a este conflicto, el Tribunal resolvió suspender el debate oral hasta el próximo jueves. Cuando se reanude, los jueces informarán cómo continuará el proceso. Según adelantaron, los pasos a seguir son analizar la nueva documentación y llamar nuevamente al nefrólogo Hernán Trimarchi y a Carlos Cassinelli -ambos peritos de la Junta Médica-, para que analicen los nuevos exámenes e informen sus conclusiones. Para la Fiscalía y los abogados querellantes, estos documentos no generan gran impacto en las conclusiones de la Junta Médica, por lo que propusieron que simplemente los peritos que ya declararon lo vuelvan a hacer examinando esta nueva información. Los jueces aceptaron la propuesta.

La confusión entre los estudios de Diego y los de su padre abre interrogantes sobre la rigurosidad con la que la Junta analizó los informes y si este error pudo haber influido en las conclusiones sobre la causa de la muerte del Diez. Si bien hay conclusiones que no se ven afectadas por ese estudio en particular, a cada imputado lo puede perjudicar de diferente manera. "Afecta directamente a Luque y Cosachov, ellos tienen que tener una reacción activa frente a esta situación", dice un abogado a este portal. La causa, que ya lleva más de seis años de trámite, suma un nuevo capítulo de controversia que podría retrasar aún más una resolución definitiva.