El segundo debate por la muerte de Diego Armando Maradona lleva más de 30 audiencias y este martes 19 de agosto, se produjo un hallazgo que podría sacudir los cimientos del juicio que investiga las responsabilidades médicas en el fallecimiento del astro del fútbol.

Uno de los 20 peritos que participaron de la Junta Médica, médico nefrólogo, estaba declarando sobre estudios que hablaban de la función renal de Maradona. En ese momento, uno de los abogados cotejó la información y se dio cuenta de que uno de los informes analizados no pertenecía al Diez sino a su padre "Don Diego", quien también estuvo internado bajo el tratamiento de Swiss Medical pero en mayo del 2015. En aquel momento, los análisis le dieron que tenía un daño renal "irreversible".

Cuando los abogados analizaron los motivos de internación de Diego en el Sanatorio Los Arcos, en 2015, confirman que quien había estado ingresado era su papá y no él -que ni siquiera se encontraba en Argentina-. Un mes más tarde, su padre muere. En 2020, tras la autopsia, el astro argentino no tenía dicho daño.

Ahora, en una causa repleta de trabas e inconsistencias, lo que se analiza es si la Junta Médica finalmente hizo un diagnóstico médico sobre la muerte de Diego basándose en realidad en informes que no eran propios. La confusión entre los documentos entre padre e hijo, que compartían el mismo nombre, abre un interrogante sobre la rigurosidad con la que se manejaron las pruebas en el expediente.

Fuentes de la causa, a las que accedió El Destape, sostienen que el dictamen se ve afectado y que evalúan la nulidad de toda la junta. Si bien hay conclusiones que no se ven afectadas por ese estudio en particular, a cada imputado lo puede perjudicar de diferente manera. "Afecta directamente a Luque y Cosachov, ellos tienen que tener una reacción activa frente a esta situación", dice un abogado a este portal.

Ahora, las mismas fuentes solicitarán diversas medidas de prueba: consultar el número de socio a Swiss Medical de ambos pacientes y un oficio a Migraciones para ver las entradas y saldias del país de Maradona hijo en 2015, con el objetivo de confirmar que no se encontraba en el territorio.

"No creo que haya impericia, sino algo adrede"

Mario Baudry, pareja de Verónica Ojeda y abogado que representa a Dieguito Fernando, fue contundente al referirse al hallazgo y no dudó en calificarlo como una irregularidad grave: "Después de seis años no creo que haya impericia, sino algo adrede".

Luego dejó en claro que cree que este error no cambia nada en el fondo de la causa, pero que de todos modos es un escándalo porque se adulteró una prueba. Las declaraciones del abogado agregan un elemento de sospecha sobre el manejo de la documentación médica en el expediente y ponen en duda la transparencia del proceso judicial.

La confusión entre los estudios de Diego y los de su padre abre interrogantes sobre la rigurosidad con la que la Junta Médica analizó los informes y si este error pudo haber influido en las conclusiones sobre la causa de la muerte del Diez.

El hecho de que un informe clínico de Don Diego Maradona -que tenía 83 años en 2015- haya sido confundido con el de su hijo -que en ese momento tenía 55 años- genera dudas sobre el control de calidad de las pruebas presentadas y sobre cómo se llevó a cabo la selección de los documentos que sirvieron de base para el dictamen. Los peritos, que declararon bajo juramento, deberán explicar cómo se produjo semejante confusión y si hubo otros documentos que también pudieron haber sido malinterpretados.

Este hallazgo introduce un dilema judicial que podría afectar la credibilidad de las pruebas presentadas por la Junta, cuyos integrantes están siendo juzgados por su presunta responsabilidad en la muerte de Maradona. Ahora, el Tribunal a cargo deberá evaluar las implicancias de este error y determinar si corresponde avanzar con nuevas medidas de prueba, como la revisión de todos los documentos analizados por los peritos o definir si el hecho no modifica el rumbo de la causa.

La causa, que ya lleva más de seis años de trámite, suma un nuevo capítulo de controversia que podría retrasar aún más una resolución definitiva y una respuesta real respecto a qué pasó con Diego aquel fatídico 25 de noviembre de 2020.